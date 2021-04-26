АПЛ. «Лестер» добыл волевую победу над «Кристал Пэлас»

В матче 33-го тура РПЛ «Лестер» дома переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 12-й минуте усилиями Вилфрида Заха, однако во втором тайме хозяева поля ответили двумя голами и одержали итоговую победу – отличились Тимоти Кастань и Келечи Ихеначо.

В активе «Лестера» теперь 62 очка, отрыв от идущего четвертым «Челси» – четыре балла.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Лестер Сити – Кристал Пэлас – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Заха, 12; 1:1 – Кастань, 50; 2:1 – Ихеначо, 80.

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