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  • «Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить желтые карточки Айртона и Максименко

«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить желтые карточки Айртона и Максименко

26 апреля 2021, 18:47
59

«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу желтых карточек защитника Айртона и вратаря Александра Максименко, полученных в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0), сообщает глава комитета Артур Григорьянц.

«Мы получили обращение от «Спартака» по поводу отмены предупреждений Максименко и Айртона. Если вовремя получим заключение судейско-экспертной комиссии, то обращение будет рассмотрено в среду», – сказал Григорьянц.

  • Предупреждения в матче с ЦСКА стали для Айртона и Максименко четвертыми в текущем сезоне РПЛ.
  • Футболисты пропустят предстоящую игру с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.
  • «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в понедельник, 3 мая.

Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Айртон
Комментарии (59)
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Arrow10
1619453024
хаха , я все понимаю , но даже тут они умудряются жаловаться , я просто в а*уе.
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Dominator777
1619454694
Просто охренеть!!!Свиной клуб совсем обнаглел: без всяких законных оснований просят отменить желтые карточки.
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piligrim1986
1619457547
ды не, ребят, мы не сенит, не прокатит
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sochi-2013
1619458344
Защитники Ахметова, представьте, что будет, если удар щипами в голень, "карается" желтой. Неважно, сыграл он перед этим в мяч или нет. Кто будет доигрывать чемпионат. После 3-5 туров и второй состав будет в гипсе!
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O-kolesov
1619458742
Предлагаю на будущий сезон изменить правила: 1. Не назначать пенальти в ворота Спартака. 2. Не показывать желтых и красных карточек игрокам Спартака. 3. Если такое произойдет, наказывать судей пожизненным отстранением от матчей.
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mamba9090909
1619458839
Это становится традицией Спартака. После каждого тура - жалобы в КДК.)))
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Бухбух
1619459485
А обратиться в КДК по дисквалификации до конца сезона ныряльщика и симулянта Соболева у Спартака нет желания?
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alp
1619463317
мне кажется, надо было еще 3-6 очков попросить....
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_Marqella_
1619465039
Тошнит от спартаковского нытья в каждом туре,самим то не противно ???
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TANNER
1619468860
Почему мне так смешно?) Им судья сделал матч, а они еще и умудряются кому то что то писать) Что за клоунада кто объяснит?
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