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    «Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить желтые карточки Айртона и Максименко

    «Спартак» обратился в КДК РФС по поводу желтых карточек защитника Айртона и вратаря Александра Максименко, полученных в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0), сообщает глава комитета Артур Григорьянц.

    «Мы получили обращение от «Спартака» по поводу отмены предупреждений Максименко и Айртона. Если вовремя получим заключение судейско-экспертной комиссии, то обращение будет рассмотрено в среду», – сказал Григорьянц.

    • Предупреждения в матче с ЦСКА стали для Айртона и Максименко четвертыми в текущем сезоне РПЛ.
    • Футболисты пропустят предстоящую игру с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.
    • «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в понедельник, 3 мая.

    Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии34
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      Рейтинг: +4434

      sochi-2013 8 минут назад

      Задолбали нытики! Все. Не только Спартак.
      Ни на одной ветке ничего о футболе- сплошное нытье!

      0
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      Рейтинг: +7350

      piligrim1986 12 минут назад

      ды не, ребят, мы не сенит, не прокатит

      -2
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      Рейтинг: +10

      sxx2swfnmkhim 33 минуты назад

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      Рейтинг: +8252

      Вомбат 38 минут назад

      Это уже не первое деяние клубного менеджмента, которое начисто стирает из памяти судейские ошибки не в пользу Спартака, которые были в начале сезона. И остается только такое: после матча, выигранного благодаря сомнительному удалению игрока команды-соперника, Спартак высказал недовольство недостаточно дружественным судейством. Типа надо было еще больше помогать нам -- не давать желтых, даже вполне заслуженных. Да еще на следующий день после вчерашнего "как дела в конюшне?"

      0
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      Рейтинг: +12109

      Persona_non_Grata > Вомбат 27 минут назад

      Спартак выиграл благодаря отличным индивидуальным действиям Ларсона и вполне возможно , что при более открытой игре ЦСКА ( а после удаления игрока и без того защитная тактика армейцев , просто превратилась в автобус ) мы смогли бы забить и больше , ведь против такой обороны Спартак всегда играет крайне тяжело .

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      Рейтинг: +384

      Pudddle > Persona_non_Grata 10 минут назад

      Толстый, ты сильно напился от счастья? Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +12988

      Dominator777 1 час назад

      Просто охренеть!!!Свиной клуб совсем обнаглел: без всяких законных оснований просят отменить желтые карточки.

      3
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      Рейтинг: +20675

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      КДК оптом ничего не отменяет. )

      0
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 1 час назад

      хаха , я все понимаю , но даже тут они умудряются жаловаться , я просто в а*уе.

      2
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      Рейтинг: +21123

      silver29 > Arrow10 1 час назад

      Ты читай,а не фантазируй, просьба рассмотреть. Максименко вообще ни за что получил, там напы ЦСКА еще не отошли и отпущенное время на ввод мяча еще тикало.

      5
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      Рейтинг: +2296

      Derzkiy1 > silver29 1 час назад

      ахах, там Ахметов тоже ни за что получил красную ..... Молчали бы !

      2
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      Рейтинг: +21123

      silver29 > Derzkiy1 1 час назад

      Ты прежде чем "клаву" тискать прочитай правила "удар в голеностоп прямой ногой наказывается прямой красной" и дружбану своему Ахмедову растолкуй, а то он уже запотел удаляться.

      7
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > silver29 1 час назад

      Ахметов должен был желтую получать , а не красную и х*ли. Что теперь делать , а нихера ни сделаешь матч не отменят , не переиграют.

      1
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      Рейтинг: +2296

      Derzkiy1 > silver29 1 час назад

      повтор посмотри, там накладки не было ! Он мяч выбивал, слепым нужно быть или очень топить за свою команду, что бы этого не увидеть !

      1
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      Рейтинг: +21123

      silver29 > Derzkiy1 1 час назад

      Эпизод был отыгран и Ахметов шел прямой ногой, запроси у ВАР картинку, кули тут выеживаешься.

      3
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      Рейтинг: +9808

      Hektor 84 > Arrow10 1 час назад

      Главный судья по регламенту Вар желтые не просматривает. Была грубость и риск нанести травму значит красная.

      6
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      Рейтинг: +2296

      Derzkiy1 > silver29 1 час назад

      слушай все адекватные люди уже высказались по этому поводу, ясно что ты за своих топишь! Как не болельщик спартака посмотри эпизод!!!

      1
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > Hektor 84 1 час назад

      ВАР ВАР и ещ раз ВАР , и всем пох что было за секунду до эпихода , и пох , что Этот дурачок успел до столкновения мяча коснуться. Ну круто че.

      1
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > silver29 1 час назад

      Во-первых ахметов , какой бы он долбо*б не был , успел сыграть в мяч , аза секунду была игра рукой у спартаковца ,хрена ли тоггда этот кукак , в своем сраном экране это не смотрел , а только момент когда нога ахметова , встретилась с ногой соболева. Все неженками стали в футболе , чуть заденут , все сразу в морг везите , страшная травма не совместимая с жизнью. Вот хоть бы раз вы не жаловались , что вас засудили , но даже в этом матче вы начинаете жаловаться.

      2
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      Рейтинг: +21123

      silver29 > Arrow10 1 час назад

      Так ведь не Спартак это положение ввел, буквально накануне в АПЛ был абсолютно похожий момент и красная без вариантов, и незачем ждать когда отморозки вроде Ахметова покалечат, к тому же это у него уже рецидив.

      4
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      Рейтинг: +13243

      JTherry > Arrow10 1 час назад

      ха-ха, а твой клуб не жалуется об отмене красной карточки костолому Ахметову?)) в чужом глазу соломину увидел, а в своем бревно не разглядел... да, сейчас такое нарушение наказывают красной картой...

      3
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      Рейтинг: +2296

      Derzkiy1 > JTherry 1 час назад

      так её если не было )))) её по эпизоду не было и её отменить должны так как фол был перед этим! уже 2 причины

      -1
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > JTherry 1 час назад

      ***ть костолома нашел , вот если бы ты про Вермблума такое сказал , я бы может и поверил , но ахметов - костолом , хахах , вы только чужие изъяны видите , а свои пытаетесь не замечать. Я вот вижу , что ЦСКА сейчас очень плохо играет , но красной там не было. ЦСКА подал апеляцию заслужено , т.к. Ахмета не должны были удалять , но вам хер докажешь ведь. вы даже из-за желтой вонь подымите , что будет на километры вперед вонять.

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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > Derzkiy1 1 час назад

      вот лично пох отменят ее или нет , факт того поражает , что все кто эпизод видел говорят , что красной не было , одни Спартаковцы орут заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +13243

      JTherry > Derzkiy1 1 час назад

      перед "этим" не было фола, попадание в руку при отскоке от игрока в середине поля фолом не считается...)) так что Карасев с Кукуяном правы...

      1
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > JTherry 1 час назад

      но пенальти за это ставят , парадокс бл*ть , а так это игровой момент, ну да , ну да, понимаю.

      0
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > silver29 1 час назад

      Ты где в нем костолома видишь, что бы вы сейчас про Вермблума говорили , когда он всех кошмарил своими подкатами. Соболев я смотрю без ноги ушел с поля , тоже тот еще актер.

      0
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      Рейтинг: +12988

      Dominator777 > silver29 57 минут назад

      Ноги Ахметова и Соболева двигались навстречу друг другу, при этом первым на мяче был Ахметов!!! Тут даже нарушения со стороны Ахметова нет. Впрочем все эксперты однозначно выразились об ошибке судьи в удалении Ахметова. Поэтому обсуждать больше нечего!!!

      0
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      Рейтинг: +7854

      NewLife > JTherry 41 минуту назад

      Ты споришь с оголтелыми, которые либо правил не знают, как Ахметов, либо им по фигу правила, и поэтому спорить бесполезно. Американцы говорят:
      Never argue with an idiot. They drag you down to their level,
      then beat you with experience.

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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > NewLife 33 минуты назад

      Это с вами спорить бесполезно , вы все равно будете всегда считать , что вы правы , даже если это не так.Ну да ладно, забейте и живите дальше в своем розовом мирке , где вы хорошие , а все плохие и тупые, которые только и делают , что накидываются и обвинят Спартаковцев в чем-то, вон какие хулиганы мы все. Простите нас искренне , за столь неподобающее поведение такой оголтелой толпы , каюсь в том что обвинял вас в чем-то.

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      Рейтинг: +3061

      serhio80 > Arrow10 26 минут назад

      иди правила в текущей версии покури) может новое что-то для себя откроешь)

      1
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      ...
      Рейтинг: +7854

      NewLife > Arrow10 21 минуту назад

      Скажи, пожалуйста, Карасев слепой, не знает правил, не имеет достаточную квалификацию, куплен Спартаком - что-то из этого или все сразу ?

      1
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      Рейтинг: +102

      Forvard47 1 час назад

      А может вообще признаем их чемпионами и обладателями кубка россии так победителями лиги чемпионов сразу??
      а*? *******

      1
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      ...
      Рейтинг: +21123

      silver29 > Forvard47 1 час назад

      а может тебе еще десяточку накинуть сразу ? а ?????

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