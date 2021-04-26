«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить желтые карточки Айртона и Максименко

«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу желтых карточек защитника Айртона и вратаря Александра Максименко, полученных в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0), сообщает глава комитета Артур Григорьянц.

«Мы получили обращение от «Спартака» по поводу отмены предупреждений Максименко и Айртона. Если вовремя получим заключение судейско-экспертной комиссии, то обращение будет рассмотрено в среду», – сказал Григорьянц.

Предупреждения в матче с ЦСКА стали для Айртона и Максименко четвертыми в текущем сезоне РПЛ.

Футболисты пропустят предстоящую игру с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.

«Спартак» сыграет с «Арсеналом» в понедельник, 3 мая.

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