Bild: Нагельсман согласился возглавить «Баварию» и попросил «Лейпциг» отпустить его

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».

По информации Bild, 33-летний немец согласился на предложение «Баварии». Отмечается, что Нагельсман попросил «Лейпциг» отпустить его.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» требует у «Баварии» за Нагельсмана 30 миллионов евро.