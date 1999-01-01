Bild: Нагельсман согласился возглавить «Баварию» и попросил «Лейпциг» отпустить его

зря он так конечно
лучше бы дальше делал лейпциг успешным
и как раз после контракта ушел бы красиво
но бавария как всегда
жаль немецкие клубы)
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».
По информации Bild, 33-летний немец согласился на предложение «Баварии». Отмечается, что Нагельсман попросил «Лейпциг» отпустить его.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» требует у «Баварии» за Нагельсмана 30 миллионов евро.
- Нагельсман связан с клубом контрактом до 2023 года.
- «Баварию» летом собирается покинуть Ханс-Дитер Флик.