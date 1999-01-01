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    Bild: Нагельсман согласился возглавить «Баварию» и попросил «Лейпциг» отпустить его

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».

    По информации Bild, 33-летний немец согласился на предложение «Баварии». Отмечается, что Нагельсман попросил «Лейпциг» отпустить его.

    Ранее сообщалось, что «Лейпциг» требует у «Баварии» за Нагельсмана 30 миллионов евро.

    • Нагельсман связан с клубом контрактом до 2023 года.
    • «Баварию» летом собирается покинуть Ханс-Дитер Флик.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2566

      FENIX-SL 13 минут назад

      зря он так конечно
      лучше бы дальше делал лейпциг успешным
      и как раз после контракта ушел бы красиво

      но бавария как всегда
      жаль немецкие клубы)

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      Рейтинг: +10762

      DeStar 47 минут назад

      Какие были сомнения кто ж его переманит))) Все тут сруться там кто чей фарм клуб, у кого-то своя фарм лига)))

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