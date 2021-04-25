Лига 1. «Лилль» обыграл «Лион» и вышел на первое место

«Лилль» обыграл «Лион» (3:2) на выезде в матче 34-го тура Лиги 1.

Гости смогли победить, уступая по ходу матча со счетом 0:2. Дубль оформил турецкий форвард «Лилля» Бурак Йилмаз.

«Лилль» вышел на первое место в чемпионате Франции. Отрыв от «ПСЖ» – одно очко, от «Монако» – два.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

Лион – Лилль – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Слимани, 20; 2:0 – Фонте (автогол), 35; 2:1 – Йилмаз, 45+1; 2:2 – Дэвид, 60; 2:3 – Йилмаз, 85.

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