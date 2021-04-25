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    Лига 1. «Лилль» обыграл «Лион» и вышел на первое место

    «Лилль» обыграл «Лион» (3:2) на выезде в матче 34-го тура Лиги 1.

    Гости смогли победить, уступая по ходу матча со счетом 0:2. Дубль оформил турецкий форвард «Лилля» Бурак Йилмаз.

    «Лилль» вышел на первое место в чемпионате Франции. Отрыв от «ПСЖ» – одно очко, от «Монако» – два.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

    Лион – Лилль – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Слимани, 20; 2:0 – Фонте (автогол), 35; 2:1 – Йилмаз, 45+1; 2:2 – Дэвид, 60; 2:3 – Йилмаз, 85.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2021 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      agapvishnyakov 1 час назад

      Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/hotelka

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      Рейтинг: -931

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Монако с победой желаю выйграть чемпионат

      -1
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      Рейтинг: +1358

      Муруал > СуперПАВ9 2 часа назад

      Хотел поставить плюс, случайно нажал на минус. Не со зла.

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