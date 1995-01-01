РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», у туляков удаление и незабитый пенальти

Песьяков перевернул плавный ход матча к очередному подарку очков соперникам.
В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» дома победил тульский «Арсенал» – 1:0. Единственный гол с пенальти на 74-й минуте забил Дмитрий Полоз.
Гости с 50-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник Тарас Бурлак.
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Полоз, 74 (с пенальти).
Удаления: нет – Бурлак, 50.
Незабитый пенальти: нет – Бауэр, 89.