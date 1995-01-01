Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», у туляков удаление и незабитый пенальти

    В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» дома победил тульский «Арсенал» – 1:0. Единственный гол с пенальти на 74-й минуте забил Дмитрий Полоз.

    Гости с 50-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник Тарас Бурлак.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Полоз, 74 (с пенальти).

    Удаления: нет – Бурлак, 50.

    Незабитый пенальти: нет – Бауэр, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2139

      ySS 2 часа назад

      Песьяков перевернул плавный ход матча к очередному подарку очков соперникам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44367

      MaxRnD > ySS 1 час назад

      Лучше бы он Локо фору в два мяча к 6 минуте не дал, а тут бы с пропущенным пеналем я как-нибудь смирился

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5291

      Томик > MaxRnD 1 час назад

      Несомненно лучше было бы, но тут то молодец.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44367

      MaxRnD > Томик 1 час назад

      Тут да, реабилитировался ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2139

      ySS > MaxRnD 37 минут назад

      Да уж с Локомотивом вообще жутко начали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      nominum 2 часа назад

      Ростов хоть и выиграл, но не впечатлил. В атаке ноль. Не знают как войти в штрафную. Только навесы. Если б Песьяков не потянул пенальти- была бы унылая ничья.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      ростов 100/100 > nominum 1 час назад

      Смотрел на стадионе. Жалею что пошёл, иры ни какой. Повезло с пенальти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44367

      MaxRnD 2 часа назад

      Алмквист в одиночку вытащил игру

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2065

      Алехсбургер. > MaxRnD 2 часа назад

      Макс,извини .)
      Уже давно твердили миру.
      С Ростова тянет Армавиром.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2065

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 2 часа назад

      ..)) и в этом вряд-ли виноваты вы..
      Скорее ветер.
      Из Москвы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44367

      MaxRnD > Алехсбургер. 2 часа назад

      Лёшич, что-то мне подсказывает, что на следующий год в ЛЧ от вас даже не ""Армавиром", а "Знаменем труда" попахивать начнёт ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2065

      Алехсбургер. > MaxRnD 2 часа назад

      Ты ещё туда-же..))
      Нам бы до второй звезды на стрелке доковырять,пока
      все наверху совсем не обнулились..
      А в Европе подождут.
      Наверно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44367

      MaxRnD > Алехсбургер. 2 часа назад

      Вам надо сильно умудриться, чтобы не доковылять, а нам без всякой мотивации и так сойдёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6934

      GoLenaStop 2 часа назад

      Такого усталого и безыдейного Ростсельмаша давно не было...
      Тула - молодцы!
      РОСТСЕЛЬМАШ, что, и так дальше играть будешь? Грустно
      Спасибо командам за игру.
      С ув.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6930

      житель СПб 2 часа назад

      Рад за Ростов! Ему очки нужны, много недодали по ходу Чемпа...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru