Кержаков: «Томь» – не фарм-клуб «Зенита». У нас ограниченный бюджет»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о том, насколько тесно томский клуб связан с «Зенитом».

– В «Томи» несколько игроков с зенитовским прошлым. Могло ли представительство Санкт-Петербурга увеличиться в зимнее трансферное окно?

– «Томь» – не фарм-клуб «Зенита». Я разговаривал с руководством петербургского клуба на предмет одного футболиста, но, к сожалению, нам не смогли его дать. А, может, и к счастью, поскольку он будет развиваться в Санкт-Петербурге и выйдет на более серьезный уровень – при том, что ФНЛ не такая простая лига, как кажется на первый взгляд.

Мы понимаем, какие позиции нам надо усиливать, работали в этом направлении в том числе, повторюсь, и с «Зенитом», но у нас ограниченный бюджет, мы не могли переплачивать футболистам, не имели права выходить из зарплатной сметы, поэтому разрывали контракты с некоторыми ребятами.

Считаю, в данной ситуации мы неплохо усилились. Единственная и самая большая проблема – время. Нам в кратчайшие сроки необходимо сыграться, объяснить футболистам цели и задачи, которые преследует наш тренерский штаб. Один месяц предсезонных сборов – не такой большой срок.

«Томь» идет на 19-м месте в РПЛ.

Клуб находится в зоне вылета.

Кержаков: «Уверен, что Дзюба забьет больше 30 голов за сборную. Впереди много игр, рядом сильные партнеры»