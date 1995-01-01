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    Кержаков: «Томь» – не фарм-клуб «Зенита». У нас ограниченный бюджет»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о том, насколько тесно томский клуб связан с «Зенитом».

    – В «Томи» несколько игроков с зенитовским прошлым. Могло ли представительство Санкт-Петербурга увеличиться в зимнее трансферное окно?

    – «Томь» – не фарм-клуб «Зенита». Я разговаривал с руководством петербургского клуба на предмет одного футболиста, но, к сожалению, нам не смогли его дать. А, может, и к счастью, поскольку он будет развиваться в Санкт-Петербурге и выйдет на более серьезный уровень – при том, что ФНЛ не такая простая лига, как кажется на первый взгляд.

    Мы понимаем, какие позиции нам надо усиливать, работали в этом направлении в том числе, повторюсь, и с «Зенитом», но у нас ограниченный бюджет, мы не могли переплачивать футболистам, не имели права выходить из зарплатной сметы, поэтому разрывали контракты с некоторыми ребятами.

    Считаю, в данной ситуации мы неплохо усилились. Единственная и самая большая проблема – время. Нам в кратчайшие сроки необходимо сыграться, объяснить футболистам цели и задачи, которые преследует наш тренерский штаб. Один месяц предсезонных сборов – не такой большой срок.

    • «Томь» идет на 19-м месте в РПЛ.
    • Клуб находится в зоне вылета.

    Кержаков: «Уверен, что Дзюба забьет больше 30 голов за сборную. Впереди много игр, рядом сильные партнеры»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: -158

      Землякруглая 18 минут назад

      Конечно Томь не фарм. Фарм синита - это Сочи.

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      Рейтинг: +360

      Горкин Блеванов 31 минуту назад

      Зато Химки это фарм клуб Спартака и Арсенал тоже ...

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    • ...
      Рейтинг: +159

      хряк СМ 50 минут назад

      В зоне вылета команда, в ПФЛ на следующий год играть.

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