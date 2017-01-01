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    РПЛ. «Арсенал» разгромил «Тамбов»

    «Арсенал» крупно обыграл аутсайдера РПЛ «Тамбов». Туляки продолжают идти в зоне переходных матчей.

    «Тамбов» в 2021 году в РПЛ еще не побеждал.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Арсенал (Тула) – Тамбов – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бауэр, 11 (с пенальти); 2:0 – Луценко, 25; 3:0 – Ткачев, 64; 4:0 – Хлусевич, 66.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Бурлак, Бауэр (Аджоев, 82), Пантелеев (Ткачев, 59), Чаушич, Хлусевич, Э. Кангва (Ломовицкий, 58), Костадинов (Коновалов, 70), Луценко (Панченко, 70).

    «Тамбов»: Сямук, Кайков, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Бавин (Аванесян, 84), Карапузов (Дроздов, 71), Карп (Нусуев, 66), Кабахидзе (Герман, 84), Архипов, Климов (Терехов, 65).

    Предупреждения: Бауэр, 27; Э. Кангва, 54; Ломовицкий, 78 – Бавин, 27; Мартынов, 34.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21770

      Боцман59rus 42 минуты назад

      Спасибо Тамбову, как минимум один раз в тур, своим присутствием он показывает всю убогость, коррумпированность и лицемерность структуры, имя которой РПЛ)))

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      Рейтинг: +6855

      GoLenaStop 51 минуту назад

      Арсенал выдал хорошую, слаженную игру.
      Вот только первый гол с пенальти...- пенальти там не было.

      0
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      Рейтинг: +18337

      slavutiq70 1 час назад

      Оторвались по полной оружейники,с победой Тула,,,

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