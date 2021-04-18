РПЛ. «Арсенал» разгромил «Тамбов»

«Арсенал» крупно обыграл аутсайдера РПЛ «Тамбов». Туляки продолжают идти в зоне переходных матчей.

«Тамбов» в 2021 году в РПЛ еще не побеждал.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Арсенал (Тула) – Тамбов – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бауэр, 11 (с пенальти); 2:0 – Луценко, 25; 3:0 – Ткачев, 64; 4:0 – Хлусевич, 66.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Бурлак, Бауэр (Аджоев, 82), Пантелеев (Ткачев, 59), Чаушич, Хлусевич, Э. Кангва (Ломовицкий, 58), Костадинов (Коновалов, 70), Луценко (Панченко, 70).

«Тамбов»: Сямук, Кайков, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Бавин (Аванесян, 84), Карапузов (Дроздов, 71), Карп (Нусуев, 66), Кабахидзе (Герман, 84), Архипов, Климов (Терехов, 65).

Предупреждения: Бауэр, 27; Э. Кангва, 54; Ломовицкий, 78 – Бавин, 27; Мартынов, 34.

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