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    Быстров – об ошибке Шапи в моменте с голом «Зенита»: «Какая вертушка? Але, ты что делаешь?»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ошибку хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова перед вторым голом «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:2).

    «Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это не детский футбол, где вертушку можно делать.

    Вертушка! Какая вертушка? Шапи, але, ты что делаешь?» – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.
    • Команда Виктора Гончаренко прервала серию из 3 поражений подряд.
    • «Зенит» остался на 1-м месте. «Краснодар» опустился на 11-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4568

      Давид59 2 минуты назад

      Контакт с Кузяевым, конечно, был, футбол - не балет. Судья вчера много таких моментов не свистнул. Причём в обе стороны

      0
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      Рейтинг: +430

      Roma56 11 минут назад

      Он бы успешно на бомбардире экспертом в комментах работал, но на тв то зачем его зовут?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19931

      bset 35 минут назад

      Алё, Шапи, это Володька

      4
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      Рейтинг: +3353

      Черкизовский Кот > bset 23 минуты назад

      Скажи, а вы там кроме вертушек что-нибудь делаете?

      2
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