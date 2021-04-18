Быстров – об ошибке Шапи в моменте с голом «Зенита»: «Какая вертушка? Але, ты что делаешь?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ошибку хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова перед вторым голом «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:2).
«Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это не детский футбол, где вертушку можно делать.
Вертушка! Какая вертушка? Шапи, але, ты что делаешь?» – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
- «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.
- Команда Виктора Гончаренко прервала серию из 3 поражений подряд.
- «Зенит» остался на 1-м месте. «Краснодар» опустился на 11-ю строчку.
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Источник: «Матч ТВ»