Быстров – об ошибке Шапи в моменте с голом «Зенита»: «Какая вертушка? Але, ты что делаешь?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ошибку хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова перед вторым голом «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:2).

«Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это не детский футбол, где вертушку можно делать.

Вертушка! Какая вертушка? Шапи, але, ты что делаешь?» – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.

Команда Виктора Гончаренко прервала серию из 3 поражений подряд.

прервала серию из 3 поражений подряд. «Зенит» остался на 1-м месте. «Краснодар» опустился на 11-ю строчку.