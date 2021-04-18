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  • Быстров – об ошибке Шапи в моменте с голом «Зенита»: «Какая вертушка? Але, ты что делаешь?»

Быстров – об ошибке Шапи в моменте с голом «Зенита»: «Какая вертушка? Але, ты что делаешь?»

18 апреля 2021, 12:08
14

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ошибку хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова перед вторым голом «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:2).

«Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это не детский футбол, где вертушку можно делать.

Вертушка! Какая вертушка? Шапи, але, ты что делаешь?» – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

  • «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.
  • Команда Виктора Гончаренко прервала серию из 3 поражений подряд.
  • «Зенит» остался на 1-м месте. «Краснодар» опустился на 11-ю строчку.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (14)
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Roma56
1618738658
Он бы успешно на бомбардире экспертом в комментах работал, но на тв то зачем его зовут?
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Давид59
1618739159
Контакт с Кузяевым, конечно, был, футбол - не балет. Судья вчера много таких моментов не свистнул. Причём в обе стороны
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Боцман59rus
1618739688
У Шапи в принципе дриблинга нет- глаза в землю и бежит на полусогнутых с горбом на спине, поэтому даже предпосылок и права на этот финт не было, но это не исключает того, что Быстров полный дол..**, хотя по сути прав))
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Hektor 84
1618742049
Кто этого была на на срач тв посадил?
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Atom2020
1618742909
Быстров на этом эфире грибов немножко объелся ... его даже Чердак не мог заткнуть
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Ловкий Бубен
1618744622
Даёшь безконтактный футбол !!! Коснулся игрока, прямая красная сразу !! Как выдумаете Спартак всё равно найдёт на что пожаловаться. Будет говорить почему противнику дали мало красных а нам много
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sochi-2013
1618753598
Главное, то после потери мяча, он отдыхал на травке. За такое, в раздевалке, ему надо было ввалить по самое не балуй!!! Надеюсь, что так оно и было.
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Вомбат
1618760110
Как бы с такой игрой Сулейманов (я не только про вчерашний привоз) не повторил бы судьбу Игнатьева, который был продан в Рубин и там сел в глухой запас.
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вальтер79
1618766530
ну ошибся парняга с кем ни бывает помог слегонцухи зениту сыграл за соперников ))))))
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Назарян
1618823032
он же Месси из Краснодара ему можно
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