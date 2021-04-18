Шварц – о 3:0 с «Ротором»: «Было непросто. Всю неделю переживали утрату Ярдошвили»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Ротором» (3:0).

– Хотел бы выразить благодарность РПЛ и «Ротору» за то, что организовали минуту молчания в память об Александре Ярдошвили. Для нас это была серьeзная потеря, и вся неделя складывалась очень тяжело. Мы переживали эту невосполнимую утрату.

Игра сложилась для нас достаточно непросто. В первом тайме мы создали достаточно много моментов, но не использовали их. Во второй половине мы сыграли намного быстрее и со стандартных положений забили два мяча.

– «Ротор» сегодня предпочитал выходить вперeд через длинные передачи. Насколько вы были к этому готовы?

– Да, мы были готовы к этому. Особенно хорошо мы проявили себя во втором тайме, когда после таких длинных выносов мы хорошо боролись за мяч и здорово действовали на подборе. Также мы хорошо выходили из обороны в атаку.

– Ордец забил во втором матче подряд со «стандарта». Это ваше новое секретное оружие?

– Сегодняшняя игра показала, что стандартные ситуации в современном футболе очень важны. Ордец доказал свой характер и нацеленность на гол, особенно при «стандартах».