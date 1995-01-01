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    Шварц – о 3:0 с «Ротором»: «Было непросто. Всю неделю переживали утрату Ярдошвили»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Ротором» (3:0).

    – Хотел бы выразить благодарность РПЛ и «Ротору» за то, что организовали минуту молчания в память об Александре Ярдошвили. Для нас это была серьeзная потеря, и вся неделя складывалась очень тяжело. Мы переживали эту невосполнимую утрату.

    Игра сложилась для нас достаточно непросто. В первом тайме мы создали достаточно много моментов, но не использовали их. Во второй половине мы сыграли намного быстрее и со стандартных положений забили два мяча.

    – «Ротор» сегодня предпочитал выходить вперeд через длинные передачи. Насколько вы были к этому готовы?

    – Да, мы были готовы к этому. Особенно хорошо мы проявили себя во втором тайме, когда после таких длинных выносов мы хорошо боролись за мяч и здорово действовали на подборе. Также мы хорошо выходили из обороны в атаку.

    – Ордец забил во втором матче подряд со «стандарта». Это ваше новое секретное оружие?

    – Сегодняшняя игра показала, что стандартные ситуации в современном футболе очень важны. Ордец доказал свой характер и нацеленность на гол, особенно при «стандартах».

    • Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили скончался 13 апреля в возрасте 66 лет.
    • «Динамо» победило волгоградцев на выезде впервые с 2003 года.
    • Московский клуб идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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