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  • Гилерме – о дисквалификации: «В футбол играют на поле. Футбол за рамками матча – удел посредственных команд»

Гилерме – о дисквалификации: «В футбол играют на поле. Футбол за рамками матча – удел посредственных команд»

17 апреля 2021, 20:28
12

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою дисквалификацию. Он пропускает два матча РПЛ за провокации в адрес фанатов «Спартака».

«Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд.

Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд. Вперeд, «Локо»!» – написал Гилерме.

  • Станислав Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча «Локомотив» – «Ростов».
  • В 2019 году «Спартак» хотел подписать Гилерме.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.

Источник: инстаграм Гилерме
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (12)
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vladik12
1618680716
И вот это "Спартак" еще собирался подписывать?..
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Боцман59rus
1618680748
Локо хорошая команда, макакам с фаллосом там не место
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житель СПб
1618681175
А не возразишь...
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vladik12
1618682136
Вот и вскрылось все гнилье кофейного гастера.
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Свин-токсик
1618682459
Слышь, ты ошалел, что ли? Вас и тащат в кабинетах, так ты ещё, падла, про расизм поёшь в каждом матче.
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Томик
1618682699
Будешь дохрена языком трепать - так нормально к тебе относиться и не станут. Вон один херой с фамилией Баринов это не понаслышке знает.
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Hektor 84
1618683088
Заносить взятки средь бела дня удел еще более посредственных клупов
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Владислав Vlad
1618693706
С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подрочить бутылку - это единственная форма выразить свой протест??? Так Зюпа по ходу тоже протестовал???))) Да уж. Жертва расизма - это жертва слабоумия.
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Каратель помойников
1618705453
Какой нежный и ранимый внутренний мир у гили))) прям слезу пустил... наверное этот кипер думает что если пару матчей сыграл за сборную,то всё-звезда..да сейчас белому натуралу жить гораздо сложнее.
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