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    Гилерме – о дисквалификации: «В футбол играют на поле. Футбол за рамками матча – удел посредственных команд»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою дисквалификацию. Он пропускает два матча РПЛ за провокации в адрес фанатов «Спартака».

    «Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд.

    Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд. Вперeд, «Локо»!» – написал Гилерме.

    • Станислав Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча «Локомотив» – «Ростов».
    • В 2019 году «Спартак» хотел подписать Гилерме.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Гилерме

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: -78

      Свин-токсик 3 минуты назад

      Слышь, ты ошалел, что ли? Вас и тащат в кабинетах, так ты ещё, падла, про расизм поёшь в каждом матче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5491

      vladik12 9 минут назад

      Вот и вскрылось все гнилье кофейного гастера.

      0
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      Рейтинг: +6636

      житель СПб 25 минут назад

      А не возразишь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21752

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Локо хорошая команда, макакам с фаллосом там не место

      2
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      Рейтинг: +5491

      vladik12 32 минуты назад

      И вот это "Спартак" еще собирался подписывать?..

      5
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