Гилерме – о дисквалификации: «В футбол играют на поле. Футбол за рамками матча – удел посредственных команд»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою дисквалификацию. Он пропускает два матча РПЛ за провокации в адрес фанатов «Спартака».

«Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд.

Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду. Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча – это удел посредственных команд. Вперeд, «Локо»!» – написал Гилерме.