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  • Тренер «Боруссии» Терзич – о пенальти за руку Джана: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением»

Тренер «Боруссии» Терзич – о пенальти за руку Джана: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением»

15 апреля 2021, 13:58
5

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал назначение пенальти в ворота немецкого клуба в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Конечно, мы разочарованы. После трех таймов в противостоянии с «Ман Сити» мы проходили дальше. Однако, они показали выдающуюся игру и заслуженно вышли в полуфинал.

Досадно, что мы не прошли дальше из-за двух нелепых голов. Перед началом сезона нам четко сказали: если мяч отскочил в руку от головы, это не считается нарушением правил. За эти семь дней нам не сильно повезло с судейскими решениями», – цитирует Терзича сайт «Боруссии».

  • «Ман Сити» выиграл оба матча у «Боруссии» со счетом 2:1.
  • В 1/2 финала английский клуб сыграет с «ПСЖ».
  • «Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Эрлингу Холанду забить в двух матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Боруссии»
Лига чемпионов Боруссия Д Манчестер Сити Джан Эмре Терзич Эдин
Комментарии (5)
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lolita5kart
1618489022
Куча одиноких мамаш, ищущих дикого сeкcа. ----- https://nnna.ru/datis
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Fusballer
1618489305
Все вопросы о назначении пенальти и прочие судейские моменты должен решать начальник команды.
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Cromathaar
1618501086
Как не считается, когда считается :) И на ЧМ считалось еще, когда испанцам пеналь поставили в четвертьфинале.
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portero
1618507953
Так УЕФА же это истина, пускай прокомментируют... Короче везде и всегда имеются косяки от судей, хочется чтоб их было меньше как и жалоб. Столько надежды на ВАР было, а пока это долго обкатывается и не вызывает положительных эмоций.
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Deleted user
1618536092
­­В­ы­­­л­­о­ж­­­и­л­­а­­­ ­­ф­­о­­­т­­о­­­ ­­­с­­в­о­­­е­­й­­­ ­­­ю­­­н­­о­­й­ ­­в­­­л­а­ж­­­н­­о­й­­ ­­­п­и­з­д­е­­н­­­к­и­­­,­ ­­­з­­­а­­­ц­е­­­н­и­­те ­­­-­­­ ­­­W­­W­­W­­.­­R­­U­­1­­7­.­C­­L­U­B
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