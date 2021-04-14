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    Тренер «Боруссии» Терзич – о пенальти за руку Джана: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал назначение пенальти в ворота немецкого клуба в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

    «Конечно, мы разочарованы. После трех таймов в противостоянии с «Ман Сити» мы проходили дальше. Однако, они показали выдающуюся игру и заслуженно вышли в полуфинал.

    Досадно, что мы не прошли дальше из-за двух нелепых голов. Перед началом сезона нам четко сказали: если мяч отскочил в руку от головы, это не считается нарушением правил. За эти семь дней нам не сильно повезло с судейскими решениями», – цитирует Терзича сайт «Боруссии».

    • «Ман Сити» выиграл оба матча у «Боруссии» со счетом 2:1.
    • В 1/2 финала английский клуб сыграет с «ПСЖ».
    • «Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Эрлингу Холанду забить в двух матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Боруссии»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11897

      Persona_non_Grata 3 минуты назад

      Да ладно , заканчивай - приезжай в Россию , посмотришь за что нам ставят и за что не ставят )))

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