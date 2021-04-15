Тренер «Боруссии» Терзич – о пенальти за руку Джана: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал назначение пенальти в ворота немецкого клуба в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Конечно, мы разочарованы. После трех таймов в противостоянии с «Ман Сити» мы проходили дальше. Однако, они показали выдающуюся игру и заслуженно вышли в полуфинал.

Досадно, что мы не прошли дальше из-за двух нелепых голов. Перед началом сезона нам четко сказали: если мяч отскочил в руку от головы, это не считается нарушением правил. За эти семь дней нам не сильно повезло с судейскими решениями», – цитирует Терзича сайт «Боруссии».

«Ман Сити» выиграл оба матча у «Боруссии» со счетом 2:1.

В 1/2 финала английский клуб сыграет с «ПСЖ».

«Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Эрлингу Холанду забить в двух матчах.