Тренер «Боруссии» Терзич – о пенальти за руку Джана: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением»

Да ладно , заканчивай - приезжай в Россию , посмотришь за что нам ставят и за что не ставят )))
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал назначение пенальти в ворота немецкого клуба в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Конечно, мы разочарованы. После трех таймов в противостоянии с «Ман Сити» мы проходили дальше. Однако, они показали выдающуюся игру и заслуженно вышли в полуфинал.
Досадно, что мы не прошли дальше из-за двух нелепых голов. Перед началом сезона нам четко сказали: если мяч отскочил в руку от головы, это не считается нарушением правил. За эти семь дней нам не сильно повезло с судейскими решениями», – цитирует Терзича сайт «Боруссии».
- «Ман Сити» выиграл оба матча у «Боруссии» со счетом 2:1.
- В 1/2 финала английский клуб сыграет с «ПСЖ».
- «Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Эрлингу Холанду забить в двух матчах.
Джан тянулся к мячу головой, но мяч задел и руку. Арбитр не стал сам смотреть ВАР и поставил на точку.Справедливый пенальти? pic.twitter.com/fHkAcJVpqU— Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021