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    «Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Холанду забить в двух матчах

    «Манчестер Сити» стал полуфиналистом Лиги чемпионов, дважды обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

    В обоих матчах между командами нападающий Эрлинг Холанд не забил ни одного гола.

    «Сити» стал первой командой в ЛЧ, не позволившей норвежцу отличиться в двух играх.

    • У Холанда 20 мячей в 16 встречах Лиги чемпионов.
    • Он быстрее всех достиг этой бомбардирской отметки в истории турнира – за 14 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2666

      neveldomha 1 час назад

      Странно, но зачем было садиться в оборону сразу после первого гола. Причем сели так, что никаких контратакующих действий не последовало. И это в течение всего матча. Хотели сыграть как ПСЖ с Баварией. Но ребята, у вас нет Мбаппе и Неймара. .

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