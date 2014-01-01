«Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Холанду забить в двух матчах

Странно, но зачем было садиться в оборону сразу после первого гола. Причем сели так, что никаких контратакующих действий не последовало. И это в течение всего матча. Хотели сыграть как ПСЖ с Баварией. Но ребята, у вас нет Мбаппе и Неймара. .
«Манчестер Сити» стал полуфиналистом Лиги чемпионов, дважды обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.
В обоих матчах между командами нападающий Эрлинг Холанд не забил ни одного гола.
«Сити» стал первой командой в ЛЧ, не позволившей норвежцу отличиться в двух играх.
- У Холанда 20 мячей в 16 встречах Лиги чемпионов.
- Он быстрее всех достиг этой бомбардирской отметки в истории турнира – за 14 матчей.