«Манчестер Сити» – первая команда в ЛЧ, не позволившая Холанду забить в двух матчах

«Манчестер Сити» стал полуфиналистом Лиги чемпионов, дважды обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

В обоих матчах между командами нападающий Эрлинг Холанд не забил ни одного гола.

«Сити» стал первой командой в ЛЧ, не позволившей норвежцу отличиться в двух играх.