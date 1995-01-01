Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    ЦСКА не обсуждал продление контрактов с Васиным и Набабкиным

    Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами своих клиентов.

    «В ЦСКА пришел новый тренер, так что Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Так что пока мы с клубом не обсуждали этот вопрос», – сказал агент.

    • У обоих футболистов соглашения истекают 30 июня.
    • Васин в текущем сезоне провел за ЦСКА 11 игр, Набабкин – три.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1163

      кто там 7 секунд назад

      И не нужно.
      Набабкин неадекватен, либо в лазарете, либо красная карточка как выпускают.
      А Васин, это Васин, пусть российский Беккенбауэр в Европе пошумит если возьмут такого защитника от Бога)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84583
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru