ЦСКА не обсуждал продление контрактов с Васиным и Набабкиным

Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами своих клиентов.

«В ЦСКА пришел новый тренер, так что Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Так что пока мы с клубом не обсуждали этот вопрос», – сказал агент.