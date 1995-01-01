ЦСКА не обсуждал продление контрактов с Васиным и Набабкиным

И не нужно.
Набабкин неадекватен, либо в лазарете, либо красная карточка как выпускают.
А Васин, это Васин, пусть российский Беккенбауэр в Европе пошумит если возьмут такого защитника от Бога)
Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами своих клиентов.
«В ЦСКА пришел новый тренер, так что Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Так что пока мы с клубом не обсуждали этот вопрос», – сказал агент.
- У обоих футболистов соглашения истекают 30 июня.
- Васин в текущем сезоне провел за ЦСКА 11 игр, Набабкин – три.