Тухель нецензурно оскорбил тренера «Порту» Консейсау после выхода в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал об оскорблениях в его адрес со стороны наставника «Челси» Томаса Тухеля после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, 0:2).
По информации Record, тренер «Челси» после финального свистка оскорбил Консейсау в грубой форме. Между ними завязалась перепалка, однако конфликт быстро погас.
«Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал арбитру, что резервный судья слышал эти оскорбления. Это все», – сказал Консейсау после матча.
- Лондонский клуб вышел в 1/2 финала турнира впервые с 2014 года.
- «Челси» в восьмой раз вышел в полуфинал ЛЧ. Больше любого другого клуба АПЛ.
Источник: Record