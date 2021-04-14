Тухель нецензурно оскорбил тренера «Порту» Консейсау после выхода в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал об оскорблениях в его адрес со стороны наставника «Челси» Томаса Тухеля после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, 0:2).

По информации Record, тренер «Челси» после финального свистка оскорбил Консейсау в грубой форме. Между ними завязалась перепалка, однако конфликт быстро погас.

«Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал арбитру, что резервный судья слышал эти оскорбления. Это все», – сказал Консейсау после матча.