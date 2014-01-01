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    Тухель нецензурно оскорбил тренера «Порту» Консейсау после выхода в полуфинал ЛЧ

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал об оскорблениях в его адрес со стороны наставника «Челси» Томаса Тухеля после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, 0:2).

    По информации Record, тренер «Челси» после финального свистка оскорбил Консейсау в грубой форме. Между ними завязалась перепалка, однако конфликт быстро погас.

    «Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал арбитру, что резервный судья слышал эти оскорбления. Это все», – сказал Консейсау после матча.

    • Лондонский клуб вышел в 1/2 финала турнира впервые с 2014 года.
    • «Челси» в восьмой раз вышел в полуфинал ЛЧ. Больше любого другого клуба АПЛ.

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    Источник: Record

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +735

      Юрэс 36 минут назад

      Чё за НЫТЬЁ!?!?!?

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