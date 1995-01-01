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    «Спартак» чаще всех в РПЛ задействует игроков младше 21 года. «Зенит» – предпоследний в рейтинге

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов, чаще других привлекающих игроков младше 21 года.

    Расчeт производился в процентном соотношении минут, проведенных молодыми игроками на поле, от общего количества игрового времени.

    В РПЛ лидером по привлекаемости к матчам игроков младше 21 года стал «Спартак» (14,01%). Кроме того, у московского клуба самый молодой средний возраст команды в лиге – 24,6 лет.

    Вторым в рейтинге стал «Ротор» (11,6%), третьим – ЦСКА (10,3%). Худший показатель привлекаемости к матчам молодых футболистов у «Урала» (0,4%). «Зенит» – предпоследний в рейтинге (0,7%).

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    Источник: CIES

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