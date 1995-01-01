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    РПЛ. «Краснодар» в дебютном матче Гончаренко проиграл «Арсеналу»

    Виктор Гончаренко начал карьеру в «Краснодаре» с гостевого поражения от «Арсенала». Единственный мяч забил Горан Чаушич.

    «Арсенал» покинул зону прямого вылета, а краснодарцы идут в таблице десятыми.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чаушич, 62.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 83), Хлусевич, Костадинов, Луценко.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Ольссон, 78), Чернов, Мартынович, Ионов (Сулейманов, 78), Стоцкий (Смольников, 54), Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Марков, 86), Берг (Ари, 78).

    Предупреждения: Беляев, 58 – Берг, 8; Кабелла, 53; Вилена, 66; Вандерсон, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии41
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      Рейтинг: +6339

      житель СПб 2 минуты назад

      Ну пока... все так как и ожидалось. Надеявшиеся на чудо в исполнении Гончаренко - обломались. А, как много писал раньше - не надеялся. Но все мы желаем Краснодару успехов, выздоровления. С другой стороны, игра показала, что не так виноват Мусаев - это позиция команды. С ней и надо было разбираться!

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      Рейтинг: +2371

      Дедуктор 3 минуты назад

      Когда дурковатый Смольников через пол-поля совершал забег к своим воротам, то Софоныч, наверное, сдрейфил. Забивать ведь идёт, падла.

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      Рейтинг: +1462

      spam2009 4 минуты назад

      проиграли специально, что бы обоссаная уфа упала обратно на вылет после "спектакля с ахметом"

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      Рейтинг: +10396

      paracetamol 8 минут назад

      Взяли коновала, быков валить. Коней уже завалил!

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      Рейтинг: +1507

      Январь 59 29 минут назад

      Смотреть такое нет сил. Берг, Вильена, Вандерсон просто отбывают номер, Стойкий ниже уровня Фнл, Газинский и Мартынович как после перепоя. Уж лучше бы было избавиться от всех этих мяченогов в зимнее окно, и выставить молодежь. В любом случае всего одна победа над Тамбовом, там бы молодежь победила. Жалкое позорище. Видимо в этом сезоне у Краснодара больше очков не будет. Если арсенал и Ахмат не по силам , то Зенит, Рубин , Ростов и Сочи будут просто глумиться.

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      Рейтинг: +8072

      Вомбат 1 час назад

      Ничего другого не ждал от растренированного Краснодара. По игре с Ахматом был виден игровой спад. Все футболисты Краснодара сейчас не в форме. Про раздрай в команде, причиной которого является Галицкий, тоже можно вспомнить, но главная причина сегодняшнего поражения именно физика. При нормальной физике даже раздираемый внутренними противоречиями Краснодар выиграл бы у такого примитивного Арсенала.

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      Рейтинг: +6002

      владимир миронов 1 час назад

      Лиха беда--начало, будем раскачиваться дальше. Но техосмотр проводить команде Надо.

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      Рейтинг: +9437

      BRO_football 1 час назад

      Оно и понятно, ведь Ганчаренко и за ЦСКА проиграл Арсеналу. Смена обстановки не помогла.

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      Рейтинг: +3015

      neim 1 час назад

      Краснодар продолжает сыпаться. Новому тренеру действительно, как многие тут говорят, нужно избавляться от балласта и строить новую команду.

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      Рейтинг: +1575

      kvm 1 час назад

      Дело было не в бобине — идиот сидел в кабине

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