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  • РПЛ. «Краснодар» в дебютном матче Гончаренко проиграл «Арсеналу»

РПЛ. «Краснодар» в дебютном матче Гончаренко проиграл «Арсеналу»

11 апреля 2021, 15:52
41

Виктор Гончаренко начал карьеру в «Краснодаре» с гостевого поражения от «Арсенала». Единственный мяч забил Горан Чаушич.

«Арсенал» покинул зону прямого вылета, а краснодарцы идут в таблице десятыми.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 62.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 83), Хлусевич, Костадинов, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Ольссон, 78), Чернов, Мартынович, Ионов (Сулейманов, 78), Стоцкий (Смольников, 54), Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Марков, 86), Берг (Ари, 78).

Предупреждения: Беляев, 58 – Берг, 8; Кабелла, 53; Вилена, 66; Вандерсон, 73.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Арсенал Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (41)
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slavа0508
1618145880
Когда начались непонятки с молодыми(с контрактами и прочим)сразу было понятно что хорошим это не закончится, любые революции ведут сначала к разрухе а потом как получится . вот он и результат,,,
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Krasnodar 123
1618146286
Ну что, опять тренер виноват? Как видим Мусаев тут не виноват! Игроки не хотят играть, только зарплату получать мастера! Не хочется называть фамилии, но ГНАТЬ В ШЕЮ 95% команды- просто необходимо! Это отработка, а не игроки! Гнать и еще раз гнать ДАРМОЕДЫ! Стыд и позор!
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GoLenaStop
1618146436
Мои любимые южные команды Краснодар и Ростсельмаш идут ногавногу... Как Янь и Инь, как Сунь и Вынь... Очень грустно. Хи!
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xaker92
1618146512
Не наиграл сегодня краснодар, Арсенал молодцы, смотрелись довольно хорошо, каждый по максимуму. Действительно краснодару надо пересмотреть свой подход, гнать всех легионеров и медленно растить своих игроков, долго медленно, первое время конечно и будут 10 места, но если нет разницы зачем платить больше? а Гончаренко Удачи. Хороший тренер.
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Lester84
1618147014
Первый матч у руля Гончаренко, а уже появилась химия: пасы назад, перекаты в середине поля, атака по флангу через крайних защитников, ступор при подходам к штрафной, 5 ударов в створ за всю игру и классический пропущенный гол в середине второго тайма. И как вишенка на торте - интервью, в котором белорус как всегда не виноват и завуалированно всю вину переложил на предыдущего тренера. Все это мы наблюдали в ЦСКА последние 2 года. Классический Гончаренко... Болелам Краснодара - терпения!
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Retiremen_VMF
1618147147
Ах как все ждали сегодня победу. Но все было бы просто, если бы мы увидели сегодня всплеск эмоций и хорошую игру. Тогда действительно отставка Мусаева была бы напрасной. Но мы сегодня увидели, что проблемы на много глубже, одной волшебной сменой тренера здесь не обойтись. Ждал плановой смены состава, но видимо будем смотреть закуп и распродажу в летнем окне. А то как они сегодня играли, говорит о том как они к нам относятся!
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RUBINTATAR
1618147431
По одному матчу конечно судить сложно,но как-то настораживает.
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Боцман59rus
1618147556
Арсеналу нужно обходить Уфу, место которой в ПФЛ, вместе с Тереком.... Краснодару удачи в след. сезоне))))
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JTherry
1618147556
не интересна игрокам Краснодара РПЛ, такой вывод напрашивается по итогу игры в Туле... Ганчаренко надо будет с нового сезона строить новую команду...
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Nerlinger
1618147786
Дааа не идёт у Михалыча с Тулой
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