РПЛ. «Краснодар» в дебютном матче Гончаренко проиграл «Арсеналу»

Виктор Гончаренко начал карьеру в «Краснодаре» с гостевого поражения от «Арсенала». Единственный мяч забил Горан Чаушич.

«Арсенал» покинул зону прямого вылета, а краснодарцы идут в таблице десятыми.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 62.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Э. Кангва (К. Кангва, 83), Хлусевич, Костадинов, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Ольссон, 78), Чернов, Мартынович, Ионов (Сулейманов, 78), Стоцкий (Смольников, 54), Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Марков, 86), Берг (Ари, 78).

Предупреждения: Беляев, 58 – Берг, 8; Кабелла, 53; Вилена, 66; Вандерсон, 73.

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