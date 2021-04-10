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  • Агент Миранчука – о словах Лахтера про уход игрока из «Аталанты»: «У определeнных личностей на фоне весны обострились проблемы с головой»

Агент Миранчука – о словах Лахтера про уход игрока из «Аталанты»: «У определeнных личностей на фоне весны обострились проблемы с головой»

10 апреля 2021, 12:17
7

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на заявление Денниса Лахтера о том, что в итальянском клубе больше не рассчитывают на россиянина.

«Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определeнных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой.

Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Лeши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику.

После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба – Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в своe время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось.

И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова – говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», – сказал Шпинев.

  • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
  • В составе бергамской команды 25-летний хавбек забил пять голов и сделал один ассист в 24 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (7)
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kan85
1618048618
Ключевая фраза: "Отказались от услуг этого гражданина".
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oyabun
1618049077
Нам неизвестно кто из агентов говорит правду. Но реальность положения Алексея в клубе сейчас такова, что новость о предполагаемой продаже не выглядит такой уж невероятной.
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Skull_Boy
1618049119
Ну просто все клубы Италии на него в очередь выстроились за то, что он играет по 5 минут и то что в сборной от него толку нет, даже против Фаррер, где за весь 2й тайм он создал ровно ниху_я и летом в бомжатник
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Cules2013
1618054111
агент Миранчука, вероятно, прав и говорит по делу, вот только шанс трансфера Алексея всё равно есть и никуда не делся.
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neveldomha
1618055178
А я то думал, что Алёшка хочет в футбол играть.
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Hektor 84
1618062650
Ну вот агент все и прояснил
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Алехсбургер.
1618065597
агент Деннис Лахтер намутил многого гов.на ещё с Аршавиным. Верить ему -нет смысла.
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