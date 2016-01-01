Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Агент Миранчука – о словах Лахтера про уход игрока из «Аталанты»: «У определeнных личностей на фоне весны обострились проблемы с головой»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на заявление Денниса Лахтера о том, что в итальянском клубе больше не рассчитывают на россиянина.

    «Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определeнных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой.

    Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Лeши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику.

    После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба – Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

    Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в своe время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось.

    И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова – говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», – сказал Шпинев.

    • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
    • В составе бергамской команды 25-летний хавбек забил пять голов и сделал один ассист в 24 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84433
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru