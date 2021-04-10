Агент Миранчука – о словах Лахтера про уход игрока из «Аталанты»: «У определeнных личностей на фоне весны обострились проблемы с головой»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на заявление Денниса Лахтера о том, что в итальянском клубе больше не рассчитывают на россиянина.

«Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определeнных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой.

Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Лeши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику.

После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба – Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в своe время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось.

И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова – говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», – сказал Шпинев.