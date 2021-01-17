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    Мансано обслужит матч «Реал» – «Барселона» вместо Лаоса. Он удалил Месси в финале Суперкубка Испании-2021

    За день до матча 30-го тура Примеры «Реал»«Барселона» произошла смена арбитра.

    Изначально на игру был назначен Матеу Лаос, однако он получил мышечную травму, сообщает Испанская федерация футбола. Вместо него Эль Класико обслужит Хесус Хиль Мансано.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Испанская федерация футбола

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10617

      DeStar 1 час назад

      вот уж история, удалил на 120ой минуте , когда барса летела и месси, как и любой другой игрок, мог психануть))

      0
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      Рейтинг: +46302

      portero 1 час назад

      Что опять удалит???

      0
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