Мансано обслужит матч «Реал» – «Барселона» вместо Лаоса. Он удалил Месси в финале Суперкубка Испании-2021

За день до матча 30-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» произошла смена арбитра.
Изначально на игру был назначен Матеу Лаос, однако он получил мышечную травму, сообщает Испанская федерация футбола. Вместо него Эль Класико обслужит Хесус Хиль Мансано.
- Мансано – судья, удаливший капитана «Барселоны» Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании-2021 за удар сзади по голове нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре.
- Это была первая красная карточка Месси за 753 матча за «Барселону».
- Эль Класико состоится в субботу, 10 апреля.
- Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. Игру покажет «Рен ТВ».
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Источник: Испанская федерация футбола