Мансано обслужит матч «Реал» – «Барселона» вместо Лаоса. Он удалил Месси в финале Суперкубка Испании-2021

За день до матча 30-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» произошла смена арбитра.

Изначально на игру был назначен Матеу Лаос, однако он получил мышечную травму, сообщает Испанская федерация футбола. Вместо него Эль Класико обслужит Хесус Хиль Мансано.

Мансано – судья, удаливший капитана «Барселоны» Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании-2021 за удар сзади по голове нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре .

в финале Суперкубка Испании-2021 за удар сзади по голове нападающего «Атлетика» . Это была первая красная карточка Месси за 753 матча за «Барселону».

Эль Класико состоится в субботу, 10 апреля.

Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. Игру покажет «Рен ТВ».