Месси получил первую красную карточку за «Барселону». Он ударил игрока «Атлетика»

злорадствовать не хочу
Месси отличный футболист
но уже понятно что вывозить лишь за счет его таланта не получится барселону
да и физически он не самый сильный конечно
вот и эмоции..
а за Атлетик рад
большие молодцы
нагнуть двух грандов за пару дней..это круто
да и победы достойные сами по себе..играла КОМАНДА
а не наборы каких то имен как в случае с Реалом и Барсой
«Барселона» проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании.
В концовке встречи прямую красную карточку получил капитан каталонской команды Лионель Месси. Он ударил Асьера Вильялибре.
- Для Месси это удаление стало первым в составе «Барселоны».
- Ранее он получал красные карточки только в играх за сборную Аргентины.
Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021