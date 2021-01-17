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    Месси получил первую красную карточку за «Барселону». Он ударил игрока «Атлетика»

    «Барселона» проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании.

    В концовке встречи прямую красную карточку получил капитан каталонской команды Лионель Месси. Он ударил Асьера Вильялибре.

    • Для Месси это удаление стало первым в составе «Барселоны».
    • Ранее он получал красные карточки только в играх за сборную Аргентины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2162

      FENIX-SL 5 минут назад

      злорадствовать не хочу
      Месси отличный футболист
      но уже понятно что вывозить лишь за счет его таланта не получится барселону
      да и физически он не самый сильный конечно
      вот и эмоции..

      а за Атлетик рад
      большие молодцы
      нагнуть двух грандов за пару дней..это круто
      да и победы достойные сами по себе..играла КОМАНДА
      а не наборы каких то имен как в случае с Реалом и Барсой

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      Рейтинг: +943

      Михаил_Боярский 13 минут назад

      Леонелла по наклонной пошла. Путалона пролетела и гномик обиделся.))

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      Рейтинг: +2381

      SarJr 25 минут назад

      При этом какой то защитник, который сначала его принял на плечо, а потом по ногам отоварил, остался даже без ЖК, также как и тот, кто боданул де йонга. Топово

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      Рейтинг: +4687

      Puddle 30 минут назад

      Позор злобному гномику! Гы-гы-гы

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