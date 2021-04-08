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    Олич: «Игроки ЦСКА с каждой победой будут более уверены в себе»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала».

    «Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счет стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся.

    В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьем. Во втором тайме сразу получилось сравнять счет. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут все более уверены в себе.

    Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем», – сказал Олич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2021 23:36
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