Олич: «Игроки ЦСКА с каждой победой будут более уверены в себе»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала».
- Москвичи одержали волевую победу со счетом 2:1.
- В полуфинале турнира столичная команда сыграет с «Локомотивом», «Ахматом» или «Крыльями Советов».
- Жеребьевка состоится в пятницу в 18:00 мск.
«Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счет стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся.
В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьем. Во втором тайме сразу получилось сравнять счет. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут все более уверены в себе.
Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем», – сказал Олич.