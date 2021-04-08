Олич: «Игроки ЦСКА с каждой победой будут более уверены в себе»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала».

Москвичи одержали волевую победу со счетом 2:1.

В полуфинале турнира столичная команда сыграет с «Локомотивом», «Ахматом» или «Крыльями Советов».

Жеребьевка состоится в пятницу в 18:00 мск.

«Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счет стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся.

В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьем. Во втором тайме сразу получилось сравнять счет. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут все более уверены в себе.

Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем», – сказал Олич.