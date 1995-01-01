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    Жеребьевка 1/2 финала Кубка России пройдет 9 апреля

    РФС анонсировал жеребьевку полуфинальной стадии Кубка России.

    Пары 1/2 финала турнира будут определены в пятницу, 9 апреля, в 18:00 мск. Трансляцию мероприятия проведет телеканал «Матч ТВ».

    В жеребьевке примут участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звeздные болельщики команд-полуфиналистов.

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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