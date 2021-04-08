Жеребьевка 1/2 финала Кубка России пройдет 9 апреля

РФС анонсировал жеребьевку полуфинальной стадии Кубка России.
Пары 1/2 финала турнира будут определены в пятницу, 9 апреля, в 18:00 мск. Трансляцию мероприятия проведет телеканал «Матч ТВ».
В жеребьевке примут участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звeздные болельщики команд-полуфиналистов.
- Два полуфиналиста Кубка уже определены – это «Локомотив» и «Ахмат».
- Еще два участника 1/2 финала станут известны сегодня по итогам матчей «Арсенал» – ЦСКА и «Крылья Советов» – «Динамо».
Источник: Телеграм-канал РФС