Жеребьевка 1/2 финала Кубка России пройдет 9 апреля

РФС анонсировал жеребьевку полуфинальной стадии Кубка России.

Пары 1/2 финала турнира будут определены в пятницу, 9 апреля, в 18:00 мск. Трансляцию мероприятия проведет телеканал «Матч ТВ».

В жеребьевке примут участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звeздные болельщики команд-полуфиналистов.