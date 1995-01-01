Руководить «Уфой» в игре с «Ахматом» будет Сафрониди

Исполнять обязанности главного тренера «Уфы» в кубковом матче против «Ахмата» будет Николай Сафрониди. Он входил в штаб уволенного на прошлой неделе Рашида Рахимова.

Встреча в Грозном начнется в 19:00 по Москве.