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    Руководить «Уфой» в игре с «Ахматом» будет Сафрониди

    Исполнять обязанности главного тренера «Уфы» в кубковом матче против «Ахмата» будет Николай Сафрониди. Он входил в штаб уволенного на прошлой неделе Рашида Рахимова.

    Встреча в Грозном начнется в 19:00 по Москве.

    • 37-летний Сафрониди завершил игровую карьеру в 2018 году.
    • В качестве игрока он выступал за уфимцев с 2014 по 2018 год.
    • «Уфа» в РПЛ идет в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +496

      RJM555 55 минут назад

      Вчера смотрел передачу 8-16 там экспертами были два душевно больных бывших тренера Уфы это надо было видеть.......никакой профессиональной и человеческой этики настоящее быдло........

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