Руководить «Уфой» в игре с «Ахматом» будет Сафрониди

Вчера смотрел передачу 8-16 там экспертами были два душевно больных бывших тренера Уфы это надо было видеть.......никакой профессиональной и человеческой этики настоящее быдло........
Исполнять обязанности главного тренера «Уфы» в кубковом матче против «Ахмата» будет Николай Сафрониди. Он входил в штаб уволенного на прошлой неделе Рашида Рахимова.
Встреча в Грозном начнется в 19:00 по Москве.
- 37-летний Сафрониди завершил игровую карьеру в 2018 году.
- В качестве игрока он выступал за уфимцев с 2014 по 2018 год.
- «Уфа» в РПЛ идет в зоне вылета.