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  • «Я хожу в церковь и не нарушал заповедей». Еркин – о подозрениях в игре на ставках

«Я хожу в церковь и не нарушал заповедей». Еркин – о подозрениях в игре на ставках

5 апреля 2021, 15:13
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Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин прокомментировал обвинения в игре на ставках.

– Вы верующий человек?

– В церковь хожу, перед игрой прошу Бога о том, чтобы все сложилось удачно. Это еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей.

– Теперь каждый ваш фол будут рассматривать под микроскопом. Станете думать лишний раз, рисковать в штрафной или нет?

– Ерунда это. Если бояться, не стоит вообще играть футбол. Уверен, что отыграл бы хорошо против армейцев. Боится тот, кто в чем-то виноват.

– До «Тамбова» были знакомы с Дмитрием Германом?

– Играли вместе в Даугавпилсе, но мы не друзья, не приятели, в рабочих отношениях. В «Тамбов» попали разными путями.

– Его фол выглядит более подозрительно, чем ваш.

– Не мне судить, но парень впервые играет на таком уровне, переживает.

– В последних турах чемпионата постараетесь убедить российский футбол, что еще ему пригодитесь?

-Если выпадет такая возможность, конечно. Важно, чтобы люди понимали: обвинения – полная чушь, у меня честное имя, горжусь своей работой. И амбиции с надеждами есть, хочется доказать, что чего-то стою как футболист.

Игрок «Тамбова» Еркин – о полиграфе: «Доверять этому агрегату бессмысленно»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Еркин Александр
Комментарии (1)
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Plyash
1617630401
Да пошли их всех в жопу.Проверка на детекторе только по требованию прокурора.Остальное - твоё хотение.
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