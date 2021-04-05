«Я хожу в церковь и не нарушал заповедей». Еркин – о подозрениях в игре на ставках

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин прокомментировал обвинения в игре на ставках.

– Вы верующий человек?

– В церковь хожу, перед игрой прошу Бога о том, чтобы все сложилось удачно. Это еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей.

– Теперь каждый ваш фол будут рассматривать под микроскопом. Станете думать лишний раз, рисковать в штрафной или нет?

– Ерунда это. Если бояться, не стоит вообще играть футбол. Уверен, что отыграл бы хорошо против армейцев. Боится тот, кто в чем-то виноват.

– До «Тамбова» были знакомы с Дмитрием Германом?

– Играли вместе в Даугавпилсе, но мы не друзья, не приятели, в рабочих отношениях. В «Тамбов» попали разными путями.

– Его фол выглядит более подозрительно, чем ваш.

– Не мне судить, но парень впервые играет на таком уровне, переживает.

– В последних турах чемпионата постараетесь убедить российский футбол, что еще ему пригодитесь?

-Если выпадет такая возможность, конечно. Важно, чтобы люди понимали: обвинения – полная чушь, у меня честное имя, горжусь своей работой. И амбиции с надеждами есть, хочется доказать, что чего-то стою как футболист.

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