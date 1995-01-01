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    «Я хожу в церковь и не нарушал заповедей». Еркин – о подозрениях в игре на ставках

    Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин прокомментировал обвинения в игре на ставках.

    – Вы верующий человек?

    – В церковь хожу, перед игрой прошу Бога о том, чтобы все сложилось удачно. Это еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей.

    – Теперь каждый ваш фол будут рассматривать под микроскопом. Станете думать лишний раз, рисковать в штрафной или нет?

    – Ерунда это. Если бояться, не стоит вообще играть футбол. Уверен, что отыграл бы хорошо против армейцев. Боится тот, кто в чем-то виноват.

    – До «Тамбова» были знакомы с Дмитрием Германом?

    – Играли вместе в Даугавпилсе, но мы не друзья, не приятели, в рабочих отношениях. В «Тамбов» попали разными путями.

    – Его фол выглядит более подозрительно, чем ваш.

    – Не мне судить, но парень впервые играет на таком уровне, переживает.

    – В последних турах чемпионата постараетесь убедить российский футбол, что еще ему пригодитесь?

    -Если выпадет такая возможность, конечно. Важно, чтобы люди понимали: обвинения – полная чушь, у меня честное имя, горжусь своей работой. И амбиции с надеждами есть, хочется доказать, что чего-то стою как футболист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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