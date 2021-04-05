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  • Игрок «Тамбова» Еркин – о полиграфе: «Доверять этому агрегату бессмысленно»

Игрок «Тамбова» Еркин – о полиграфе: «Доверять этому агрегату бессмысленно»

5 апреля 2021, 12:19
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Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин объяснил свой отказ от проверки на полиграфе.

  • Футболиста подозревают в игре на ставках.
  • На прошлой неделе его более трех часов опрашивали в офисе РФС.

– Что вам поставили в вину?

– Так вина как раз и не озвучивалась. Какие-то домыслы прессы, якобы играли на ставках. Бред полный, выдумки. Кому это надо, не понимаю.

– С кем общались в РФС?

– С сотрудником департамента защиты игры.

– Разговаривали с одним человеком или с комиссией?

– В кабинете сидели еще мужчина и женщина, каждый за своим столом, но общался я только с этим сотрудником. Он меня опрашивал, что-то печатал.

– Интересовался конкретными игровыми эпизодами?

– Такой эпизод был только один, когда я в матче с «Динамо» сбил Липового, после чего нам поставили пенальти. Звучали вопросы, намеренно я это сделал или нет.

– Что ответили?

– Что игровой момент. Думал, достану до мяча, но не рассчитал. На принятие решения у меня было мгновение. Поверил, что успею.

Посмотрите эпизод, видно же, что случайно. Процентов 80 футболистов в таком моменте тоже стали бы совать ногу. Динамовец резко дернулся с места, поэтому все так получилось.

– Сколько продолжалось собеседование в РФС?

– Четыре часа. Пришел в 11, ушел в 14:40.

– И все это время вы рассказывали про один эпизод?

– Отвечал и на другие вопросы. Сотрудник РФС вносил в компьютер мои ответы, я ждал, когда он все запротоколирует.

– Почему отказались от полиграфа?

Организм может по-разному отреагировать на такую технику. Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу?

Почитал предварительно про детектор, понял, что доверять этому агрегату бессмысленно. Да и потом, если у вас есть какие-то доказательства – предоставьте. Почему вы хотите усадить меня на полиграф с состоянии стресса, которое вы же и устроили?

Получается, кто-то что-то написал в прессе, и началось без всяких подтверждений: «Еркин посетил контору, Еркин ставил, камеры зафиксировали лицо». Что за бред? Выходит, я сходил пешком к букмекерам, а потом пошел сбивать Липового?

– Но вы не ходили в контору?

– Разумеется, нет. Если ходил, предъявите запись, лицо, хоть что-нибудь. Чистое сочинительство, высосали из пальца и набросили. Вообще никогда в жизни не имел отношения к ставкам и букмекерам.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Еркин Александр
Комментарии (2)
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Plyash
1617627861
Детектор лжи проходят через санкцию прокурора,если это требуется в интересах уголовного или какого либо другого дела.Всё остальное - только с твоего личного хотения.
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