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    Игрок «Тамбова» Еркин – о полиграфе: «Доверять этому агрегату бессмысленно»

    Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин объяснил свой отказ от проверки на полиграфе.

    • Футболиста подозревают в игре на ставках.
    • На прошлой неделе его более трех часов опрашивали в офисе РФС.

    – Что вам поставили в вину?

    – Так вина как раз и не озвучивалась. Какие-то домыслы прессы, якобы играли на ставках. Бред полный, выдумки. Кому это надо, не понимаю.

    – С кем общались в РФС?

    – С сотрудником департамента защиты игры.

    – Разговаривали с одним человеком или с комиссией?

    – В кабинете сидели еще мужчина и женщина, каждый за своим столом, но общался я только с этим сотрудником. Он меня опрашивал, что-то печатал.

    – Интересовался конкретными игровыми эпизодами?

    – Такой эпизод был только один, когда я в матче с «Динамо» сбил Липового, после чего нам поставили пенальти. Звучали вопросы, намеренно я это сделал или нет.

    – Что ответили?

    – Что игровой момент. Думал, достану до мяча, но не рассчитал. На принятие решения у меня было мгновение. Поверил, что успею.

    Посмотрите эпизод, видно же, что случайно. Процентов 80 футболистов в таком моменте тоже стали бы совать ногу. Динамовец резко дернулся с места, поэтому все так получилось.

    – Сколько продолжалось собеседование в РФС?

    – Четыре часа. Пришел в 11, ушел в 14:40.

    – И все это время вы рассказывали про один эпизод?

    – Отвечал и на другие вопросы. Сотрудник РФС вносил в компьютер мои ответы, я ждал, когда он все запротоколирует.

    – Почему отказались от полиграфа?

    Организм может по-разному отреагировать на такую технику. Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу?

    Почитал предварительно про детектор, понял, что доверять этому агрегату бессмысленно. Да и потом, если у вас есть какие-то доказательства – предоставьте. Почему вы хотите усадить меня на полиграф с состоянии стресса, которое вы же и устроили?

    Получается, кто-то что-то написал в прессе, и началось без всяких подтверждений: «Еркин посетил контору, Еркин ставил, камеры зафиксировали лицо». Что за бред? Выходит, я сходил пешком к букмекерам, а потом пошел сбивать Липового?

    – Но вы не ходили в контору?

    – Разумеется, нет. Если ходил, предъявите запись, лицо, хоть что-нибудь. Чистое сочинительство, высосали из пальца и набросили. Вообще никогда в жизни не имел отношения к ставкам и букмекерам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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