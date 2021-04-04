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    Примера. «Атлетико» минимально проиграл «Севилье»

    В матче 29-го тура Примеры «Севилья» на своем поле победила «Атлетико» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 70-й минуте забил Маркос Акунья. В начале игры отличиться также мог Лукас Окампос, но не реализовал пенальти.

    Набрав три очка, «Севилья» сократила до четырех баллов отставание от идущей третьей «Барселоны». «Атлетико», несмотря на поражение, сохранил лидерство.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

    Севилья – Атлетико – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Акунья, 70.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2021 23:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +172

      SmilingDevil 9 минут назад

      Пора уже гнать самого высокооплачиваемого тренера. Бабки немеренные получает, состав весьма хороший, а результата как не было так и нет. В лучшем случае 1-0 и на этом всё.

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