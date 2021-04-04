Примера. «Атлетико» минимально проиграл «Севилье»

В матче 29-го тура Примеры «Севилья» на своем поле победила «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Маркос Акунья. В начале игры отличиться также мог Лукас Окампос, но не реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Севилья» сократила до четырех баллов отставание от идущей третьей «Барселоны». «Атлетико», несмотря на поражение, сохранил лидерство.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

Севилья – Атлетико – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Акунья, 70.

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