Примера. «Атлетико» минимально проиграл «Севилье»

Пора уже гнать самого высокооплачиваемого тренера. Бабки немеренные получает, состав весьма хороший, а результата как не было так и нет. В лучшем случае 1-0 и на этом всё.
В матче 29-го тура Примеры «Севилья» на своем поле победила «Атлетико» со счетом 1:0.
Единственный гол на 70-й минуте забил Маркос Акунья. В начале игры отличиться также мог Лукас Окампос, но не реализовал пенальти.
Набрав три очка, «Севилья» сократила до четырех баллов отставание от идущей третьей «Барселоны». «Атлетико», несмотря на поражение, сохранил лидерство.
Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур
Севилья – Атлетико – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Акунья, 70.