Соболев: «Чего на Маслова все накинулись? Хороший парень, все допускают ошибки»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев призвал не критиковать защитника Павла Маслова. В последнем матче против «Ростова» (3:2) он забил в свои ворота.

«Не, а чего на Маслова все накинулись? Хороший парень. Ну, сегодня забил, ничего страшного – это футбол, все допускают ошибки», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».