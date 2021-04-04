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  • Соболев: «Чего на Маслова все накинулись? Хороший парень, все допускают ошибки»

Соболев: «Чего на Маслова все накинулись? Хороший парень, все допускают ошибки»

4 апреля 2021, 21:48
14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев призвал не критиковать защитника Павла Маслова. В последнем матче против «Ростова» (3:2) он забил в свои ворота.

«Не, а чего на Маслова все накинулись? Хороший парень. Ну, сегодня забил, ничего страшного – это футбол, все допускают ошибки», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Маслов забил в свои ворота в 2 последних гостевых матчах «Спартака».
  • «Спартак» отстает от лидера РПЛ на очко.
  • Соболев в ростовском матче оформил дубль.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Маслов Павел Соболев Александр
Комментарии (14)
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NewLife
1617562726
Отсткочило, бывает. Виноват не Маслов, а тот, кто допустил прострел - Джикия.
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alefreddy
1617562738
Маслов красавец лучший в России а может в Европе по автоголам и игрой рукой в штрафной.Всегда интрига
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oyabun
1617563939
Да вроде никто и не накидывался. Наоборот, все стараются парня поддержать.
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denzillo
1617564864
Саша, хороший парень-это не профессия! Его уровень даже не дубль, к сожалению!
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Лфшт
1617565246
Обосрался - сделал выводы - встал, подумал, стал лучше и пошел вперед. Если сопли жевать начнет, хер че выйдет. Уже не маленький.
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Play
1617566357
Отдать должное Маслову, после автогола, он просто выжигал в обороне в некоторых эпизодах, паре его подкатов и Неста бы поаплодировал.
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JTherry
1617570370
Маслову пора в церкви свечку поставить на свои "привозы"... весь матч после них отпахал, как мог...
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САДЫЧОК
1617602842
Жиго – 4 отбора, 5 перехватов, 5 выносов, 15 выигранных единоборств (4 верховых) из 21 Маслов 1 отбор, 3 перехвата и 4 выноса, а также выиграл 16 единоборств (6 верховых) из 19 Джикия 1 отбор, 0-перехват, 1 блокированный удар и всего 6 единоборств Джикия-ДНИЩЕ !
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maygli
1617621402
Маслову нужно больше работать с мячом на технику приёма и отбоя мяча, улучшать чувство мяча, владение мячом как можно больше, появится уверенность, тогда и ошибок таких не будет
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zigbert
1617630941
Позиционно играет неправильно. Чуть запаздывает за мячом.
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