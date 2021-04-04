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  • Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче «Спартака» подряд

Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче «Спартака» подряд

4 апреля 2021, 19:39
32

В эти минуты проходит матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». На 27-й минуте в свои ворота забил защитник москвичей Павел Маслов.

Он записал на свой счет автогол во втором подряд гостевом матче «Спартака».

Всего Маслов за спартаковскую карьеру забил три автогола. Это второй показатель в истории клуба.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
  • «Спартак» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Зенита» до очка.
  • «Спартак» не побеждает в Ростове-на-Дону 8 лет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Маслов Павел
Комментарии (32)
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NewLife
1617555631
Если бы Джикия играл против нападающего, тот бы не пасанул Маслову. Гол на совести Джикии.
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oyabun
1617555796
Ну полоса невезения у парня. Надо как то пережить. А так вся оборона в целом ужасна.
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maygli
1617557500
Маслов в своём репертуаре. Уже не удивляюсь. Не учится он на своих ошибках. Это просто становится его фирменным коньком.
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sochi-2013
1617557811
Достойный приемник Юрия Ковтуна! Еще по красным надо подтянуться. )) У пацана это переизбытка старания, но толк от него будет.
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BRO_football
1617558063
Ну Маслов прям молодец! Я, конечно, предполагал, что Маслов по уровню косяков превзойдёт Кутепова, но я не думал, что это произойдёт так быстро! Отличное поколение в сборную России подрастает. Прям горжусь! Уничтожим всех на Чемпионате Европы! Берегись Бельгия! Лукаку и Бентеке не пройдут!
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САДЫЧОК
1617558756
Дурики ! Маслов лучший в Рпл среди Центров защиты по ТТД , по точным передачам и т.д. ! Не ошибается тот , кто ничего не делает !
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САДЫЧОК
1617559003
А , я считаю , что автогол Маслова из за Джикии ...
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Старикан
1617559439
Когда Маслов забивает своим- Спартак выигрывает!
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maygli
1617559831
Чуть Маслова не выбрали лучшим игроком.
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Томик
1617562556
Играет парень отлично. А автоголы...если будет забивать, а "Спартак" выигрывать, то пусть это станет хорошей приметой, как дождь в былые времена.
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