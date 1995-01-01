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    Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче «Спартака» подряд

    В эти минуты проходит матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». На 27-й минуте в свои ворота забил защитник москвичей Павел Маслов.

    Он записал на свой счет автогол во втором подряд гостевом матче «Спартака».

    Всего Маслов за спартаковскую карьеру забил три автогола. Это второй показатель в истории клуба.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
    • «Спартак» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Зенита» до очка.
    • «Спартак» не побеждает в Ростове-на-Дону 8 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1479

      Аденн 9 минут назад

      улучшает статистику парень. Надо дЗюбе подсказать, сразу перегонит Кержа.

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