Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче «Спартака» подряд

В эти минуты проходит матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». На 27-й минуте в свои ворота забил защитник москвичей Павел Маслов.

Он записал на свой счет автогол во втором подряд гостевом матче «Спартака».

Всего Маслов за спартаковскую карьеру забил три автогола. Это второй показатель в истории клуба.