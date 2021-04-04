Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче «Спартака» подряд

В эти минуты проходит матч 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». На 27-й минуте в свои ворота забил защитник москвичей Павел Маслов.
Он записал на свой счет автогол во втором подряд гостевом матче «Спартака».
Всего Маслов за спартаковскую карьеру забил три автогола. Это второй показатель в истории клуба.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
- «Спартак» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Зенита» до очка.
- «Спартак» не побеждает в Ростове-на-Дону 8 лет.
Источник: Бомбардир.ру