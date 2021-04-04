«Это не для меня. Ты не должен переходить в другой манчестерский клуб». Сульшер отверг приход Агуэро в «МЮ»

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера спросили про возможный трансфер Серхио Агуэро. Норвежец отверг приход нынешнего футболиста «Манчестер Сити».

«Не жду, что, отыграв десять лет за клуб, футболист захочет перейти к соседу. Это не для меня. Знаю, что мы профессионалы, но из «Манчестер Юнайтед» ты не можешь перейти в «Сити».

Да, были примеры, но я не был с ними согласен. Вы все знаете имена. Сказано достаточно», – сказал Сульшер.

Агуэро летом станет свободным агентом.

Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.

Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.

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