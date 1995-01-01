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    «Это не для меня. Ты не должен переходить в другой манчестерский клуб». Сульшер отверг приход Агуэро в «МЮ»

    Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера спросили про возможный трансфер Серхио Агуэро. Норвежец отверг приход нынешнего футболиста «Манчестер Сити».

    «Не жду, что, отыграв десять лет за клуб, футболист захочет перейти к соседу. Это не для меня. Знаю, что мы профессионалы, но из «Манчестер Юнайтед» ты не можешь перейти в «Сити».

    Да, были примеры, но я не был с ними согласен. Вы все знаете имена. Сказано достаточно», – сказал Сульшер.

    • Агуэро летом станет свободным агентом.
    • Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.
    • Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.

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    Источник: Sky Sports

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