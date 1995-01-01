«Ювентус» готов заплатить «Марселю» 12 миллионов отступных за Милика

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

Туринский клуб готов заплатить за 27-летнего форварда 12 миллионов евро, прописанных в контракте в качестве отступных.