«Ювентус» готов заплатить «Марселю» 12 миллионов отступных за Милика

Лучше его на постоянку за 12, чем Морату еще на год в аренду за 10.
Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.
Туринский клуб готов заплатить за 27-летнего форварда 12 миллионов евро, прописанных в контракте в качестве отступных.
- Милик перешел в «Марсель» из «Наполи» в январе.
- Французский клуб взял нападающего в аренду на 18 месяцев с правом обязательного выкупа за 8 миллионов евро плюс бонусы.
- Милик забил 3 гола в 7 матчах текущего сезона Лиги 1.