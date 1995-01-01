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    «Ювентус» готов заплатить «Марселю» 12 миллионов отступных за Милика

    Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

    Туринский клуб готов заплатить за 27-летнего форварда 12 миллионов евро, прописанных в контракте в качестве отступных.

    • Милик перешел в «Марсель» из «Наполи» в январе.
    • Французский клуб взял нападающего в аренду на 18 месяцев с правом обязательного выкупа за 8 миллионов евро плюс бонусы.
    • Милик забил 3 гола в 7 матчах текущего сезона Лиги 1.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1739

      ItalianFootball 2 часа назад

      Лучше его на постоянку за 12, чем Морату еще на год в аренду за 10.

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