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Торрейра: «Я больше не хочу играть в Европе»

2 апреля 2021, 00:56
3

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за «Атлетико», объявил о желании вернуться в Южную Америку.

«Я больше не хочу играть в Европе, я хочу присоединиться к «Бока Хуниорс», – сказал 25-летний уругваец в эфире ESPN.

  • Торрейра выступает за европейские клубы с 2013 года.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Атлетико» 22 матча, забил один гол и сделал один ассист.
  • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года. Рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Арсенал Атлетико Бока Хуниорс Торрейра Лукас
Комментарии (3)
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mutabor0992
1617317036
Что то игроки какие то капризные стали...Особенно из Ю.Америки и гуталины...То туда хочу,сюда не хочу.То наоборот.Как биксы!А бабло отрабатывать кто будет???
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Cules2013
1617333213
Хм... Я-то думал, что ему уже где-то 30, а он в 25 решил вернуться домой. Ну его право. Договорится С Арсеналом если. Если нет, то будь добр до конца контракт отрабатывай.
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ItalianFootball
1617345760
Что-то неладно у него в головке, ну или причин серьезных не раскрывает.
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