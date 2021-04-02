Торрейра: «Я больше не хочу играть в Европе»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за «Атлетико», объявил о желании вернуться в Южную Америку.
«Я больше не хочу играть в Европе, я хочу присоединиться к «Бока Хуниорс», – сказал 25-летний уругваец в эфире ESPN.
- Торрейра выступает за европейские клубы с 2013 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Атлетико» 22 матча, забил один гол и сделал один ассист.
- Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года. Рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры