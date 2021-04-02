Торрейра: «Я больше не хочу играть в Европе»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за «Атлетико», объявил о желании вернуться в Южную Америку.

«Я больше не хочу играть в Европе, я хочу присоединиться к «Бока Хуниорс», – сказал 25-летний уругваец в эфире ESPN.