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    Торрейра: «Я больше не хочу играть в Европе»

    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за «Атлетико», объявил о желании вернуться в Южную Америку.

    «Я больше не хочу играть в Европе, я хочу присоединиться к «Бока Хуниорс», – сказал 25-летний уругваец в эфире ESPN.

    • Торрейра выступает за европейские клубы с 2013 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Атлетико» 22 матча, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2023 года. Рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3520

      mutabor0992 23 минуты назад

      Что то игроки какие то капризные стали...Особенно из Ю.Америки и гуталины...То туда хочу,сюда не хочу.То наоборот.Как биксы!А бабло отрабатывать кто будет???

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