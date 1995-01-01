Бородюк – о поражении от «Томи»: «Претензии могут быть адресованы только мне»

Когда болелы Торпедо начнут выгонять Бородюка?
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк взял ответственность за поражение в 33-м туре ФНЛ от «Томи» (0:1) на себя. Единственный мяч был забит во втором тайме.
«Нам предстоит очень-очень много работы. У меня нет никаких претензий [к команде]. Они могут быть адресованы только мне», – сказал Бородюк.
- Это был 1-й выездной матч «Торпедо» после возвращения Бородюка.
- Москвичи идут в 3 очках от зоны переходных матчей.
- «Томь» занимает место в зоне вылета.