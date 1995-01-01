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    Бородюк – о поражении от «Томи»: «Претензии могут быть адресованы только мне»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк взял ответственность за поражение в 33-м туре ФНЛ от «Томи» (0:1) на себя. Единственный мяч был забит во втором тайме.

    «Нам предстоит очень-очень много работы. У меня нет никаких претензий [к команде]. Они могут быть адресованы только мне», – сказал Бородюк.

    • Это был 1-й выездной матч «Торпедо» после возвращения Бородюка.
    • Москвичи идут в 3 очках от зоны переходных матчей.
    • «Томь» занимает место в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Томи»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      АКМ-74У 1 час назад

      Когда болелы Торпедо начнут выгонять Бородюка?

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      Рейтинг: +2101

      Mister_Tomsk > АКМ-74У 1 час назад

      уже начали)) у торпедо нет задачи выйти в рпл, денег нет, но фанаты гонят. наверное они будут спонсировать автозавод.

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