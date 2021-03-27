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    Ломовицкий извинился перед Фернандесом, которому он наступил на голову

    Хавбек тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий принес извинения защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

    • Ломовицкий наступил на голу Фернандесу.
    • Инцидент произошел во время матча 22-го тура РПЛ.
    • У натурализованного бразильца были диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

    «С Марио уже пообщались, у него все хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился.

    Там все случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился», – рассказал Ломовицкий.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      moskowcity-petrv 21 минуту назад

      С такой фамилией,что-то сломать,классика жанра

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