Ломовицкий извинился перед Фернандесом, которому он наступил на голову

Хавбек тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий принес извинения защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

Ломовицкий наступил на голу Фернандесу.

Инцидент произошел во время матча 22-го тура РПЛ.

У натурализованного бразильца были диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

«С Марио уже пообщались, у него все хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился.

Там все случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился», – рассказал Ломовицкий.