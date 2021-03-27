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  • Ломовицкий извинился перед Фернандесом, которому он наступил на голову

Ломовицкий извинился перед Фернандесом, которому он наступил на голову

27 марта 2021, 13:35
2

Хавбек тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий принес извинения защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

  • Ломовицкий наступил на голу Фернандесу.
  • Инцидент произошел во время матча 22-го тура РПЛ.
  • У натурализованного бразильца были диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

«С Марио уже пообщались, у него все хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился.

Там все случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился», – рассказал Ломовицкий.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Фернандес Марио Ломовицкий Александр
Комментарии (2)
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moskowcity-petrv
1616844773
С такой фамилией,что-то сломать,классика жанра
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zigbert
1616921272
Хорошо что обошлось без тяжелых последствий. Правильно сделал что извинился.
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