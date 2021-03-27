Ломовицкий извинился перед Фернандесом, которому он наступил на голову

Хавбек тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий принес извинения защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.
- Ломовицкий наступил на голу Фернандесу.
- Инцидент произошел во время матча 22-го тура РПЛ.
- У натурализованного бразильца были диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.
«С Марио уже пообщались, у него все хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился.
Там все случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился», – рассказал Ломовицкий.
Источник: «Р-Спорт»