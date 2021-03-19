Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал понять, что команда поддерживает главного тренера Виктора Гончаренко.
- По информации «Советского спорта», руководство клуба собирается уволить белорусского специалиста.
- Как сообщает Sport24, тренер доработает как минимум до конца сезона.
- Контракт Гончаренко с ЦСКА истекает в июне.
– Нервируют ли разговоры о возможном уходе Гончаренко? Вы готовы биться за него персонально?
– Такие разговоры не могут нравиться. Стараюсь не отвлекаться на них. За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко.
Источник: Sport24