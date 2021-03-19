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    Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал понять, что команда поддерживает главного тренера Виктора Гончаренко.

    • По информации «Советского спорта», руководство клуба собирается уволить белорусского специалиста.
    • Как сообщает Sport24, тренер доработает как минимум до конца сезона.
    • Контракт Гончаренко с ЦСКА истекает в июне.

    – Нервируют ли разговоры о возможном уходе Гончаренко? Вы готовы биться за него персонально?

    – Такие разговоры не могут нравиться. Стараюсь не отвлекаться на них. За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +247

      bratskij 13 минут назад

      Ты уже побился выскочка с Зенитом, а то смотри вместе с бульбашом и вылетишь, а так по чесноку вам туда обоим и дорога.

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