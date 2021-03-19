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Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко»

19 марта 2021, 13:36
16

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал понять, что команда поддерживает главного тренера Виктора Гончаренко.

  • По информации «Советского спорта», руководство клуба собирается уволить белорусского специалиста.
  • Как сообщает Sport24, тренер доработает как минимум до конца сезона.
  • Контракт Гончаренко с ЦСКА истекает в июне.

– Нервируют ли разговоры о возможном уходе Гончаренко? Вы готовы биться за него персонально?

– Такие разговоры не могут нравиться. Стараюсь не отвлекаться на них. За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахметов Ильзат Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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vladimir-7
1616154456
Не хватало ещё спросить Облякова, а он будет биться за Ганчаренко. Надо было бы спросить капитана команды И. Акинфеева, вот он мог бы выразить объективное мнение коллектива, а не мнение одного игрока.
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Рубинище
1616155105
Заметили, как ты бился. наверно при след. г.т. тебя в составе и не будет.
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САДЫЧОК
1616155655
Что , в голове у этого Ахметова ?!
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Боцман59rus
1616157129
Если и ЦСКА заколбасило, то в наше футболе точно все по 3,14зде пошло, хотя рано хоронить, армейцы не из такого выплывали
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Чермындыр
1616157949
Побился ты уже, в ЛЕ два года, в матчах с Зенитом, Локомотивом, РУбином, Арсеналом. Боец с большой буквы, ага
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CSKA57
1616158384
Если вы все его так любите, так какого черта подставляете своей игрой? Покажите на поле, чему он вас учит, а то ведь нифига не видно!
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Dr.Metal
1616160014
Отбились уже. Максимум третье место и это если повезёт еще
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vladimir-7
1616164236
Ты с Зенит бился за Ганчаренко и добился, подведя команду, оставив её сражаться в неполном составе.
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кто там
1616166551
Ахах. Донный игрок защищает донного тренера. Свой свояка всегда защитит. Надеюсь ты за гончаренко следом уйдёшь.
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rash1959
1616168739
Следом за бульбашом и ты пробкой вылетишь.
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