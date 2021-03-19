Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал понять, что команда поддерживает главного тренера Виктора Гончаренко.

По информации «Советского спорта», руководство клуба собирается уволить белорусского специалиста.

Как сообщает Sport24, тренер доработает как минимум до конца сезона.

Контракт Гончаренко с ЦСКА истекает в июне.

– Нервируют ли разговоры о возможном уходе Гончаренко? Вы готовы биться за него персонально?

– Такие разговоры не могут нравиться. Стараюсь не отвлекаться на них. За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко.