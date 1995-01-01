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    «Локомотив» после зимней паузы выиграл пять матчей подряд с общим счетом 12:1

    В матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.

    Для команды Марко Николича это пятый выигранный поединок кряду после возобновления сезона.

    В пяти играх после зимней паузы москвичи забили 12 голов, а пропустили всего один.

    «Локомотив» до «Уфы» обыгрывал «Тамбов» (3:0), ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0) и «Сочи» (3:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +676

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Сдержанный оптимизм. В этот период они не играли с Баварией, Челси, Манчестер Сити. Ну или Спартаком, Зенитом которые тоже на ходу. Вот если это выльется во 2-3 место или кубок значит есть за что хвалить по итогам сезона.

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      Рейтинг: +2075

      Mister_Tomsk > Красногорск_Фан 1 час назад

      я думаю так и будет, атмосфера налажена, грузина больше нет. все ок.

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