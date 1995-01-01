«Локомотив» после зимней паузы выиграл пять матчей подряд с общим счетом 12:1

В матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях победил «Уфу» со счетом 1:0.

Для команды Марко Николича это пятый выигранный поединок кряду после возобновления сезона.

В пяти играх после зимней паузы москвичи забили 12 голов, а пропустили всего один.

«Локомотив» до «Уфы» обыгрывал «Тамбов» (3:0), ЦСКА (2:0), «Арсенал» (3:0) и «Сочи» (3:1).