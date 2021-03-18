Де Брюйне, Модрич, Канте и Киммих – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четырех ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.
Это полузащитники Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).
- Де Брюйне забил гол в ворота «Боруссии» М (2:1), точность передач – 82%;
- Модрич сделал ассист в игре с «Аталантой» (3:1), точность передач – 94%;
- Канте провел полностью встречу против «Атлетико» (2:0), точность передач – 88%;
- Киммих отыграл весь поединок с «Лацио» (2:1), точность передач – 87%.
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Источник: Официальный сайт УЕФА