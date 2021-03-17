Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Де Брюйне, Модрич, Канте и Киммих – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четырех ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

    Это полузащитники Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).

    • Де Брюйне забил гол в ворота «Боруссии» М (2:1), точность передач – 82%;
    • Модрич сделал ассист в игре с «Аталантой» (3:1), точность передач – 94%;
    • Канте провел полностью встречу против «Атлетико» (2:0), точность передач – 88%;
    • Киммих отыграл весь поединок с «Лацио» (2:1), точность передач – 87%.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru