Де Брюйне, Модрич, Канте и Киммих – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четырех ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Это полузащитники Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Н'Голо Канте («Челси») и Йозуа Киммих («Бавария»).

Де Брюйне забил гол в ворота «Боруссии» М (2:1), точность передач – 82%;

Модрич сделал ассист в игре с «Аталантой» (3:1), точность передач – 94%;

Канте провел полностью встречу против «Атлетико» (2:0), точность передач – 88%;

Киммих отыграл весь поединок с «Лацио» (2:1), точность передач – 87%.