РПЛ. Голы Семенова и Ильина принесли «Ахмату» победу над «Арсеналом»

«Ахмат» дома обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Андрей Семенов и Владимир Ильин.
Грозненская команда набрала 29 очков и занимает 11-е место в таблице. «Арсенал» идет 14-м (17 очков).
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Семенов, 33; 2:0 – Ильин, 47.
Ахмат: Гудиев, Пуцко, Семeнов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Швец (Анхель, 53), Быстров (Янку, 53), Ильин (Адуев, 89), Исмаэл, Харин (Алмаши, 72).
Арсенал: Шамов, Григалава, Сокол (Горбатенко, 73), Рассказов, Ткачeв, Пантелеев, Ломовицкий (Луценко, 46), Хлусевич (Коновалов, 40), Костадинов, Чаушич, Джорджевич (Кангва, 59).
Предупреждения: Исмаэл, 22; Швец, 28; Ильин, 41 – Чаушич, 27; Сокол, 32; Пантелеев, 35; Кангва, 90+1.