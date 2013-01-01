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    РПЛ. Голы Семенова и Ильина принесли «Ахмату» победу над «Арсеналом»

    «Ахмат» дома обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Андрей Семенов и Владимир Ильин.

    Грозненская команда набрала 29 очков и занимает 11-е место в таблице. «Арсенал» идет 14-м (17 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Семенов, 33; 2:0 – Ильин, 47.

    Ахмат: Гудиев, Пуцко, Семeнов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Швец (Анхель, 53), Быстров (Янку, 53), Ильин (Адуев, 89), Исмаэл, Харин (Алмаши, 72).

    Арсенал: Шамов, Григалава, Сокол (Горбатенко, 73), Рассказов, Ткачeв, Пантелеев, Ломовицкий (Луценко, 46), Хлусевич (Коновалов, 40), Костадинов, Чаушич, Джорджевич (Кангва, 59).

    Предупреждения: Исмаэл, 22; Швец, 28; Ильин, 41 – Чаушич, 27; Сокол, 32; Пантелеев, 35; Кангва, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3923

      maygli 36 минут назад

      Увы, Арсенал ничего не показал.

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