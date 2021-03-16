AS: «Орландо» отпустит Дайка в «Спартак» за 20 миллионов

Стала известна сумма возможного трансфера нападающего «Орландо Сити» Дэрила Дайка в «Спартак».

По информации AS, американский клуб просит за футболиста 20 миллионов долларов.

Сообщается, что ранее «Орландо» отказал в трансфере 20-летнего форварда одной из команд АПЛ. Клуб из МЛС отклонил предложение в 10 миллионов долларов.