AS: «Орландо» отпустит Дайка в «Спартак» за 20 миллионов

Стала известна сумма возможного трансфера нападающего «Орландо Сити» Дэрила Дайка в «Спартак».
По информации AS, американский клуб просит за футболиста 20 миллионов долларов.
Сообщается, что ранее «Орландо» отказал в трансфере 20-летнего форварда одной из команд АПЛ. Клуб из МЛС отклонил предложение в 10 миллионов долларов.
- С февраля американский форвард выступает за «Барнсли» на правах аренды.
- В составе «Орландо Сити» Дайк забил восемь голов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: AS