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    AS: «Орландо» отпустит Дайка в «Спартак» за 20 миллионов

    Стала известна сумма возможного трансфера нападающего «Орландо Сити» Дэрила Дайка в «Спартак».

    По информации AS, американский клуб просит за футболиста 20 миллионов долларов.

    Сообщается, что ранее «Орландо» отказал в трансфере 20-летнего форварда одной из команд АПЛ. Клуб из МЛС отклонил предложение в 10 миллионов долларов.

    • С февраля американский форвард выступает за «Барнсли» на правах аренды.
    • В составе «Орландо Сити» Дайк забил восемь голов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 22:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Sancho010365 31 минуту назад

      Обидно за Спартак. Здоровые дядьки шарахаются в разные стороны с игроками и тренерами. Не нравится такая политика. Пора остановиться. В Европе ничего не показываем, так пусть наши молодые пацаны играют.

      0
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      Рейтинг: +5592

      nik55 55 минут назад

      не знаю ни одного хорошего футболиста из США

      0
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      Рейтинг: +35

      Forvard47 > nik55 51 минуту назад

      пулишич, рейна, алтидор, донован, демпси, опара, дест -- пацаны все дружно покидаем чат
      ps и это только тех кого вспомнил за 10 секунд

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      Рейтинг: +14447

      derrik2000 59 минут назад

      Может, при благоприятном стечении обстоятельств и заиграет.
      Сначала в РПЛ, потом - в одной из ведущих лиг Европы.
      Данные-то у него отличные и на поле неплох...
      Но покупать его, игрочишку МЛС, для того, чтобы СРАЗУ усилил атаку Спартака - лотерея 5 из 36.

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      Рейтинг: +3120

      raritet 1 час назад

      Нужно срочно брать.

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      Рейтинг: +83

      ALEXMAN888 > raritet 41 минуту назад

      ЗА 25! ЛЯМОВ!

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