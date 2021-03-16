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AS: «Орландо» отпустит Дайка в «Спартак» за 20 миллионов

16 марта 2021, 22:30
12

Стала известна сумма возможного трансфера нападающего «Орландо Сити» Дэрила Дайка в «Спартак».

По информации AS, американский клуб просит за футболиста 20 миллионов долларов.

Сообщается, что ранее «Орландо» отказал в трансфере 20-летнего форварда одной из команд АПЛ. Клуб из МЛС отклонил предложение в 10 миллионов долларов.

  • С февраля американский форвард выступает за «Барнсли» на правах аренды.
  • В составе «Орландо Сити» Дайк забил восемь голов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: AS
Россия. Премьер-лига США. МЛС Орландо Сити Спартак Дайк Дэрил
Комментарии (12)
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raritet
1615923161
Нужно срочно брать.
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derrik2000
1615923305
Может, при благоприятном стечении обстоятельств и заиграет. Сначала в РПЛ, потом - в одной из ведущих лиг Европы. Данные-то у него отличные и на поле неплох... Но покупать его, игрочишку МЛС, для того, чтобы СРАЗУ усилил атаку Спартака - лотерея 5 из 36.
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nik55
1615923541
не знаю ни одного хорошего футболиста из США
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Sancho010365
1615924935
Обидно за Спартак. Здоровые дядьки шарахаются в разные стороны с игроками и тренерами. Не нравится такая политика. Пора остановиться. В Европе ничего не показываем, так пусть наши молодые пацаны играют.
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SLADE2020
1615960607
В МЛС на мой взгляд есть форварды поинтереснее.
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oyabun
1615967736
У Спартака 3 нападающих. Кому то постоянно приходится сидеть в запасе и выходить только на замену. Зачем четвертый? Какие то нелепые бессмысленные слухи.
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NewLife
1615971980
дороговато для кандидатуры швейцара у дверей в открывашку))
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