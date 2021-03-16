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  • MLS Transfers: «Спартак» интересуется американским форвардом Дайком

MLS Transfers: «Спартак» интересуется американским форвардом Дайком

16 марта 2021, 18:48
23

Нападающий «Орландо Сити» Дэрил Дайк стал трансферной целью «Спартака», сообщает MLS Transfers.

По информации источника, помимо московского клуба на 20-летнего футболиста претендует «Брюгге».

  • С февраля американский форвард выступает за «Барнсли» на правах аренды.
  • В составе «Орландо Сити» Дайк забил восемь голов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: MLS Transfers

Твиттер-аккаунт, посвященный новостям и трансферным слухам, связанным с клубами МЛС. Аудитория – 28 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига США. МЛС Спартак Орландо Сити Дайк Дэрил
Комментарии (23)
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амани
1615909964
беги парень в Брюгге........тут тебе не место. в России играют топовые игроки...
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Александ1982
1615913069
Зачем нам еще один? лучше защитника еще хорошего найти, а то моментами проходной двор
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DOCTOR PENALTY
1615913429
Всего два полностью сыгранных матча... И зачем Спартаку этот Бздэрил Бздайк???
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derrik2000
1615913954
Посмотрел нарезки с ним. Достоинства: высокий, мощный, пластичный, хорошо видит поле и партнёров, не "жадный" на передачи находящимся в более выгодном положении товарищам по команде. Если уж на нём нарушение, то ощущение, как будто комод упал ))), т. е. вопросов "было - не было" у арбитров не возникает. Стоит на ногах до последнего, пока не срубят, но часто от него защитники, как от стенки, отскакивают. Больше ничего не увидел, равно как и не увидел, в чём он может усилить Спартак. Купить ради перепродажи? Рискованно: парень всю жизнь отыграл дома, за океаном. Как сможет прижиться в чужой обстановке, как перенесёт холод и т. д. Можно как проиграть, так и выиграть от последующего трансфера, причём, ПРОИГРАТЬ как-то более вероятно.
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NewLife
1615914242
Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Антуан де Сент-Экзюпери. И фейки запускать кому-то нужно.
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alefreddy
1615919309
утка и не более
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САДЫЧОК
1615919517
Нужен СРОЧНО центральный защитник , вместо Джикии.
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JTherry
1615919756
несколько дней назад BBC объявила, что "Орландо-Сити" отклонил предложение в размере 10 лимонов долларов, поступившее от одной команды из первой пятёрки АПЛ... американцы хотят за Дайка не меньше 20 лимонов...! выводы делайте сами...
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Sky Spartak
1615920144
Бред )
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PNZ1985
1615923849
Зареме не хватает шоколадок в коллекции)
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