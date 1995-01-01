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    MLS Transfers: «Спартак» интересуется американским форвардом Дайком

    Нападающий «Орландо Сити» Дэрил Дайк стал трансферной целью «Спартака», сообщает MLS Transfers.

    По информации источника, помимо московского клуба на 20-летнего футболиста претендует «Брюгге».

    • С февраля американский форвард выступает за «Барнсли» на правах аренды.
    • В составе «Орландо Сити» Дайк забил восемь голов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: MLS Transfers

    Твиттер-аккаунт, посвященный новостям и трансферным слухам, связанным с клубами МЛС. Аудитория – 28 тысяч человек.

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +275

      Pudddle 30 минут назад

      И еще интересуется им: https://bombardir.ru/player/32862
      ггг

      -2
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      Рейтинг: +8061

      NewLife > Pudddle 19 минут назад

      Мы не можем ущемлять приоритет зюбы в этом вопросе. Ему же, если верить Денисову, тестостерон в голову ударил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6120

      "supermax" > NewLife 13 минут назад

      как сказал Димка Губерниев : "Дзюба не просто твердый член основного состава сборной. Он принесет игровое возбуждение на поле"

      2
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      Рейтинг: +8061

      NewLife 1 час назад

      Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно?
      Антуан де Сент-Экзюпери.
      И фейки запускать кому-то нужно.

      2
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      Рейтинг: +6120

      "supermax" > NewLife 52 минуты назад

      отвлекаясь от футбола так сказать)))
      на самом деле это Маяковский "Послушайте", написанный в 1914 году. Экзюпери же написал "Маленького принца" позже..где-то в годы Второй Мировой...42-43 вроде..и там было что-то типа :
      " Хотел бы я знать, почему звезды светятся? может потому, чтобы рано или поздно каждый мог найти свою". Кстати отличное произведение))
      но кому то эти фейки конечно же нужны..тут ты прав))

      1
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      Рейтинг: +8061

      NewLife > "supermax" 42 минуты назад

      Да, я знаю об этой коллизии, и не мне судить великих писателей. Но фейки х.з.откуда и х.з. зачем регулярно появляются на Бомбардире

      1
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      Рейтинг: +14441

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрел нарезки с ним.
      Достоинства: высокий, мощный, пластичный, хорошо видит поле и партнёров, не "жадный" на передачи находящимся в более выгодном положении товарищам по команде. Если уж на нём нарушение, то ощущение, как будто комод упал ))), т. е. вопросов "было - не было" у арбитров не возникает. Стоит на ногах до последнего, пока не срубят, но часто от него защитники, как от стенки, отскакивают.

      Больше ничего не увидел, равно как и не увидел, в чём он может усилить Спартак.
      Купить ради перепродажи?
      Рискованно: парень всю жизнь отыграл дома, за океаном. Как сможет прижиться в чужой обстановке, как перенесёт холод и т. д.
      Можно как проиграть, так и выиграть от последующего трансфера, причём, ПРОИГРАТЬ как-то более вероятно.

      0
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      Рейтинг: +20455

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всего два полностью сыгранных матча... И зачем Спартаку этот Бздэрил Бздайк???

      0
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      Рейтинг: +1857

      Александ1982 1 час назад

      Зачем нам еще один? лучше защитника еще хорошего найти, а то моментами проходной двор

      0
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      Рейтинг: +538

      амани 2 часа назад

      беги парень в Брюгге........тут тебе не место. в России играют топовые игроки...

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