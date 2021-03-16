MLS Transfers: «Спартак» интересуется американским форвардом Дайком

Нападающий «Орландо Сити» Дэрил Дайк стал трансферной целью «Спартака», сообщает MLS Transfers.
По информации источника, помимо московского клуба на 20-летнего футболиста претендует «Брюгге».
- С февраля американский форвард выступает за «Барнсли» на правах аренды.
- В составе «Орландо Сити» Дайк забил восемь голов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: MLS Transfers
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