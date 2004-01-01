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    Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве. Он может получить четыре года тюрьмы

    Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, рассказал о возможном наказании для футболиста за нападение на его клиента.

    «В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

    Что-то около того. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу.

    Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

    Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес?

    По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», – цитирует Мошковича «Чемпионат».

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • 13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения двоюродному брату.
    • Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17632

      slavutiq70 2 минуты назад

      Вопрос как это правосудие могло выпустить Антоху из страны???Ведь не секрет был не один день пресса и Голландии и России обсуждали этот трансфер,,,и выехал то открыто а не багажнике автомашины,,,

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      Рейтинг: +43231

      MaxRnD 13 минут назад

      Пусть этот продажный проамериканский прыщ на теле Европы вместе со своим КРИвосудием идёт на#ер. Рейса MH-17 видно мало стало в медиапространстве, так чтобы напомнить о себе решили и в росфутбол свои шаловливые толерантные ручонки запустить ....

      PS Голландское правосудие оно такое всё прям Голландское

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      Рейтинг: +1096

      кто там > MaxRnD 12 минут назад

      ахах. правильно. ну подумаешь с ножом напал, ну подумаешь нанёс удар, не убил же, ведь так?) Проклятущая Америка с Европой совсем офигели, преступников в тюрьму хотят сажать, не то что у нас - когда убьют, тогда и приходите.

      15 р зачислено кста, проверяй.

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      Рейтинг: +19463

      bset > MaxRnD 1 минуту назад

      Да уж. Таких рабов даже наша система не ожидала увидеть. Причем тут росфутбол? Причем тут футбол? Причем тут Россия? Завели уголовное дело, а спустя полгода Промес сбежал в Россию. Ею там даже и не пахло, когда дело заводили. И да, чем смущает голландское правосудие? Тем, что пытается вынести наказание человеку, который на другого человека с ножом напал? Или типа все норм? У нас тоже бы судили. И в России есть такие дела, и дела, где примирение сторон не является основанием для прекращения дела.

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      Рейтинг: +43231

      MaxRnD > кто там 31 секунду назад

      Ты это лично видел ? Или источником твоих глубоких познаний является Голландское правосудие ?

      Человека, напавшего с ножом на другого человека и вообще покушавшегося на жизнь, просто так выпустили из страны ?

      Лучше посмейся над отсутствием у себя мозгов ...

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