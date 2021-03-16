Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве. Он может получить четыре года тюрьмы

Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве. Он может получить четыре года тюрьмы

16 марта 2021, 08:59
31

Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, рассказал о возможном наказании для футболиста за нападение на его клиента.

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

Что-то около того. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу.

Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес?

По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», – цитирует Мошковича «Чемпионат».

  • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • 13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения двоюродному брату.
  • Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

«Спартак»: «Если Промес не сможет играть по решению суда, трансферное соглашение расторгается»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1615876404
Пусть этот продажный проамериканский прыщ на теле Европы вместе со своим КРИвосудием идёт на#ер. Рейса MH-17 видно мало стало в медиапространстве, так чтобы напомнить о себе решили и в росфутбол свои шаловливые толерантные ручонки запустить .... PS Голландское правосудие оно такое всё прям Голландское
Ответить
slavа0508
1615877095
Вопрос как это правосудие могло выпустить Антоху из страны???Ведь не секрет был не один день пресса и Голландии и России обсуждали этот трансфер,,,и выехал то открыто а не багажнике автомашины,,,
Ответить
neveldomha
1615879475
Грохнул Промес, а вляпался Спартак. Вот так.
Ответить
Viper for CSKA
1615879841
Если реально напал, пускай осуждают. Только вопрос, каким образом трансфер прошёл, и голландец из страны выехал. Какой-то сюр.
Ответить
Из Твери Леха
1615879868
Пусть запрос на экстрадицию подают, отправим его на первом корабле.
Ответить
oyabun
1615879997
Невеселая новость для красно-белых. Квинси очень удачно влился в коллектив. Сложно сейчас уже представить команду без него. То есть представить то можно, но эффективность игры упадет значительно.
Ответить
mamba9090909
1615880889
Дааа! Влип Спартак. Промеса у Аякса купили за 8,5 миллиона евро + бонусы 2,5 миллиона. А посадят, будут ещё и выплачивать ему зарплату, контракт то действует. И разорвать его не смогут, так как знали, что он под следствием. Невесёлая история.
Ответить
Hektor 84
1615881827
Мне кажется этот еврей уже начинает наскуливать Промес дай нам денег))))! В оконцове всё закончится значительным штрафом. Просто так его не выпустили бы из страны. Та и не думаю что в стране где можно свободно курить марихуану строгая судебная система.
Ответить
ivany4
1615886047
Уж сколько времени прошло с момента совершения преступления. И примирения устраивали, и пострадавшего Промес лечил. И в тюрьму сажали, и выпускали. И из страны выпускают. Вот только не назначают дату судебного заседания. Похоже все еще идет до судебное разбирательство, и как обычно, адвокаты пытаются набить цену своим усилиям, чтобы им не набили лицо.)) Будет суд, будем и оценивать ситуацию. В сегодняшней ситуации ясно одно, Спартаку нужна свежая кровь в лице топовых играющих футболистов.
Ответить
Kollljan
1615886998
Побегал немного и хватит! Пакуй баул и топай на кичу голандскую.
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+