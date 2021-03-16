Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве. Он может получить четыре года тюрьмы

Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, рассказал о возможном наказании для футболиста за нападение на его клиента.

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

Что-то около того. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу.

Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес?

По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», – цитирует Мошковича «Чемпионат».

«Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения двоюродному брату.

Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

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