Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новым агентом Зелимхана Бакаева стал Агузаров. Он юрист Черчесова

Новым агентом Зелимхана Бакаева стал Агузаров. Он юрист Черчесова

14 марта 2021, 11:09
7

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что некоторое время назад агентом полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева стал Алан Агузаров. Он представлял интересы футболиста в тот момент, когда в феврале Бакаева пыталось заполучить «Динамо».

Своим юристом Агузарова называет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

  • Бакаев оценивается Transfermarkt в 7,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 20 матчей, забил гол, сделал 6 результативных пасов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Бакаев Зелимхан Черчесов Станислав
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1615709526
Прикольно! Тоже привлекут Бакаева к рыбному бизнесу? (Третьим будешь?)
Ответить
oyabun
1615709790
Бакаев уже и на замену перестал выходить. Видимо совсем разладилась игра у парня. Очень жаль, что такой спад. Хочется надеятся что всё у Зелимхана еще поправится.
Ответить
Brabus71
1615712865
твердым игроком сборной стал...
Ответить
ZAITZEFF2011
1615713211
Новым агентом Зелимхана Бакаева в сборной стал Черчесов.
Ответить
Hektor 84
1615721020
Что то мне кажется чабан начнет его в основу пихать. Чтоб получить откат с возможного трансфера Бакаева.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
11
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+