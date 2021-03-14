Новым агентом Зелимхана Бакаева стал Агузаров. Он юрист Черчесова

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что некоторое время назад агентом полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева стал Алан Агузаров. Он представлял интересы футболиста в тот момент, когда в феврале Бакаева пыталось заполучить «Динамо».
Своим юристом Агузарова называет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
- Бакаев оценивается Transfermarkt в 7,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 20 матчей, забил гол, сделал 6 результативных пасов.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»