Новым агентом Зелимхана Бакаева стал Агузаров. Он юрист Черчесова

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что некоторое время назад агентом полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева стал Алан Агузаров. Он представлял интересы футболиста в тот момент, когда в феврале Бакаева пыталось заполучить «Динамо».

Своим юристом Агузарова называет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.