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    Новым агентом Зелимхана Бакаева стал Агузаров. Он юрист Черчесова

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что некоторое время назад агентом полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева стал Алан Агузаров. Он представлял интересы футболиста в тот момент, когда в феврале Бакаева пыталось заполучить «Динамо».

    Своим юристом Агузарова называет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    • Бакаев оценивается Transfermarkt в 7,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 20 матчей, забил гол, сделал 6 результативных пасов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8812

      Hektor 84 27 минут назад

      Что то мне кажется чабан начнет его в основу пихать. Чтоб получить откат с возможного трансфера Бакаева.

      0
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      Рейтинг: +894

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Новым агентом Зелимхана Бакаева в сборной стал Черчесов.

      1
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      Рейтинг: +435

      Brabus71 2 часа назад

      твердым игроком сборной стал...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +27013

      oyabun 3 часа назад

      Бакаев уже и на замену перестал выходить. Видимо совсем разладилась игра у парня. Очень жаль, что такой спад. Хочется надеятся что всё у Зелимхана еще поправится.

      3
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      Рейтинг: +6093

      "supermax" > oyabun 3 часа назад

      да уж...а как было хорошо запылил после возвращения из аренды...ну а сейчас какая-то жалкая тень под 10 номером осталась

      3
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      Рейтинг: +5674

      житель СПб 3 часа назад

      Прикольно! Тоже привлекут Бакаева к рыбному бизнесу? (Третьим будешь?)

      2
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      Рейтинг: +20450

      DOCTOR PENALTY > житель СПб 3 часа назад

      Торговать рыбой попроще, чем доказывать чего-то Тедеске.)

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