На этой неделе форвард «Зенита» Артем Дзюба забил свой 130-й гол в чемпионате России. По этому показателю он опередил бывшего форварда «Сатурна», «Ростова» Дмитрия Кириченко (129) и поднялся на третье место.

Впереди Дзюбы только Александр Кержаков (139 голов) и Олег Веретенников (143).