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    Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионата России, обогнав Кириченко

    На этой неделе форвард «Зенита» Артем Дзюба забил свой 130-й гол в чемпионате России. По этому показателю он опередил бывшего форварда «Сатурна», «Ростова» Дмитрия Кириченко (129) и поднялся на третье место.

    Впереди Дзюбы только Александр Кержаков (139 голов) и Олег Веретенников (143).

    • Дзюба в текущем сезоне РПЛ лидирует по системе «гол+пас» (16).
    • «Зенит» Дзюбы лидирует в таблице.
    • В следующем туре «Зенит» сыграет против ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1477

      Аденн 56 минут назад

      ну всё, дЗюбло очередной видос закинет как он СТРЕЛКУ запускает. бу-га-га

      1
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      Рейтинг: +10069

      paracetamol 56 минут назад

      Классный гол забил Дзюба. С трех метров в пустые ворота не промазал! Достижение...

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