ну всё, дЗюбло очередной видос закинет как он СТРЕЛКУ запускает. бу-га-га
На этой неделе форвард «Зенита» Артем Дзюба забил свой 130-й гол в чемпионате России. По этому показателю он опередил бывшего форварда «Сатурна», «Ростова» Дмитрия Кириченко (129) и поднялся на третье место.
Впереди Дзюбы только Александр Кержаков (139 голов) и Олег Веретенников (143).
- Дзюба в текущем сезоне РПЛ лидирует по системе «гол+пас» (16).
- «Зенит» Дзюбы лидирует в таблице.
- В следующем туре «Зенит» сыграет против ЦСКА.