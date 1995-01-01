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    Игрок «Марселя» Товен летом может пополнить «Лестер» или «Севилью»

    У атакующего футболиста «Марселя» Флориана Товена летом истекает контракт. Как свободный агент он может пополнить «Лестер» или «Севилью», которые интересуются игроком.

    В то же время «Марсель» рассматривает вопрос продления Товена. Готовится новый контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро в год. Идут переговоры.

    • 28-летний футболист оценивается в 32 миллиона евро.
    • Transfermarkt определяет позицию Товена как правый вингер.
    • В текущем сезоне Лиги 1 Товен провел 28 матчей, забил 8 голов, сделал 7 результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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