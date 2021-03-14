Игрок «Марселя» Товен летом может пополнить «Лестер» или «Севилью»

У атакующего футболиста «Марселя» Флориана Товена летом истекает контракт. Как свободный агент он может пополнить «Лестер» или «Севилью», которые интересуются игроком.

В то же время «Марсель» рассматривает вопрос продления Товена. Готовится новый контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро в год. Идут переговоры.