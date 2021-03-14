Игрок «Марселя» Товен летом может пополнить «Лестер» или «Севилью»

У атакующего футболиста «Марселя» Флориана Товена летом истекает контракт. Как свободный агент он может пополнить «Лестер» или «Севилью», которые интересуются игроком.
В то же время «Марсель» рассматривает вопрос продления Товена. Готовится новый контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро в год. Идут переговоры.
- 28-летний футболист оценивается в 32 миллиона евро.
- Transfermarkt определяет позицию Товена как правый вингер.
- В текущем сезоне Лиги 1 Товен провел 28 матчей, забил 8 голов, сделал 7 результативных пасов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.