Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко после поражения в Туле

Болельщики ЦСКА проводили команду с матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Они поддержали главного тренера Виктора Гончаренко.

«Кто лучший тренер? Виктор Михалыч!» – скандировали фанаты, видео доступно ниже.

Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого у них было 10 игр без побед в чемпионате.

Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить 2-е место по итогам тура.

Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.

Фанаты ЦСКА не испугались и высказали ВСЕ в лицо Гончаренко pic.twitter.com/H38vTpN7ee — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) March 13, 2021

Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»