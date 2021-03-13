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Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко после поражения в Туле

13 марта 2021, 19:12
26

Болельщики ЦСКА проводили команду с матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Они поддержали главного тренера Виктора Гончаренко.

«Кто лучший тренер? Виктор Михалыч!» – скандировали фанаты, видео доступно ниже.

  • Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого у них было 10 игр без побед в чемпионате.
  • Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить 2-е место по итогам тура.
  • Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»

Источник: твиттер Александра Муйжнека
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Арсенал ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (26)
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CSKA57
1615653483
Это были болельщики Арсенала...
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Niko
1615655076
Очень интересно услышать помимо кричалки хоть какой-то аргумент помимо нормальный чувак. Как тренер цска он просто не о чем. Че то пыжиться, но толку никакого. Самый слабый ЦСКА при гинере. А остальное это оправдание. 3 года уже молодые. И два года лучше бы не выходили в Европу. Моя боль
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dazo42
1615656922
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Lester84
1615657784
Некоторым по-моему хоть ссы в глаза - все божья роса. Если конечно эти кричалки не были сарказмом
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general.lizyukov
1615664278
дождусь я, когда это недоразумение свалит? пускай ехает в свой Борисов и чайниками там кидается не тянет, от слова совсем
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De_Frenki
1615669087
НЕУЖЕЛИ ЕГО НЕ УВОЛЬНЯЮТ ИЗ ЗА ДЕНЕГ?РЕАЛЬНО ПРОИГРАЛИ ИЗ ЗА НЕ ДО НАСТРОЯ...ТУЛА ВЫШЛА БИТЬСЯ А МЫ ПРОСТО ВЫШЛИ....А ЭТО КОСЯК ЧИСТО ТРЕНЕРСКИЙ
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vovan55
1615677765
м-да, ну если он лучший тренер, то тогда пздец нашему футболу...
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vladimir-7
1615701014
В понедельник "великий" тренер ЦСКА положит заявление об уходе из ЦСКА на стол Р.Ю. Бабаева.
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CSKA57
1615733936
Я говорил, и буду говорить, что Виктор Михайлович уже давно изжил себя в ЦСКА. Он сам уже несколько раз говорил, что не знает что делать. Как этому тренеру можно доверять и зачем его дальше держать?
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За Московский ЦСКА
1615743343
Три малолетки, это фанаты ЦСКА? Нет,может они и фанаты, но зачем заголовок о всех фанатах? Большинство хочет ,чтобы ганчар нашел в себе мужество и свалил из ЦСКА.
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