Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко после поражения в Туле

Болельщики ЦСКА проводили команду с матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Они поддержали главного тренера Виктора Гончаренко.
«Кто лучший тренер? Виктор Михалыч!» – скандировали фанаты, видео доступно ниже.
- Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого у них было 10 игр без побед в чемпионате.
- Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить 2-е место по итогам тура.
- Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.
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Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»
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Источник: твиттер Александра Муйжнека