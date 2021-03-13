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    Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко после поражения в Туле

    Болельщики ЦСКА проводили команду с матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Они поддержали главного тренера Виктора Гончаренко.

    «Кто лучший тренер? Виктор Михалыч!» – скандировали фанаты, видео доступно ниже.

    • Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого у них было 10 игр без побед в чемпионате.
    • Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить 2-е место по итогам тура.
    • Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.

    Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

    Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»

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    Источник: твиттер Александра Муйжнека

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2188

      CSKA57 1 минуту назад

      Это были болельщики Арсенала...

      0
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      Рейтинг: +1089

      кто там 20 минут назад

      терпилы.

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