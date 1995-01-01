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    Паршивлюк, Захарян, Грулев – в старте «Динамо» на дерби; Кутепов, Мозес, Промес сыграют у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулeв.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:01
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7442

      ivany4 57 минут назад

      Рассчитывал, что состав будет несколько иным.
      Полагал, что сыграют по схеме 5-3-2. В защите сыграют Зобнин- Маслов-Кутепов-Джикия- Айртон, в полузащите Умяров-Крал-Промес, а впереди Соболев-Ларсен. Мозес очень медленный для игры с Динамо. Там все быстро бегут.
      Но мы предполагаем. а Тед лучше знает, что сейчас хорошо, а что плохо.

      0
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      Рейтинг: +1673

      ySS 1 час назад

      Когда-нибудь выпуск Мозеса в старте себя оправдает?

      1
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      Рейтинг: +14412

      derrik2000 1 час назад

      А Спартаку больше-то и некого ставить в старт!
      Ожидаемый состав.
      ЗМС Кутепов пусть доказывает свою состоятельность.

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