Паршивлюк, Захарян, Грулев – в старте «Динамо» на дерби; Кутепов, Мозес, Промес сыграют у «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулeв.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по Москве.