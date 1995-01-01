Паршивлюк, Захарян, Грулев – в старте «Динамо» на дерби; Кутепов, Мозес, Промес сыграют у «Спартака»

Рассчитывал, что состав будет несколько иным.
Полагал, что сыграют по схеме 5-3-2. В защите сыграют Зобнин- Маслов-Кутепов-Джикия- Айртон, в полузащите Умяров-Крал-Промес, а впереди Соболев-Ларсен. Мозес очень медленный для игры с Динамо. Там все быстро бегут.
Но мы предполагаем. а Тед лучше знает, что сейчас хорошо, а что плохо.
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулeв.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по Москве.