«Свинья – это ты. Криштиану достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней». Сестра Роналду – сотруднику «Порту»

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на оскорбления сотрудника «Порту» и директора стадиона «Драгау» Фернандо Сауля.

После выхода «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов он написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду. Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!»

«Свинья – это ты. Помой рот, прежде чем говорить о человеке, достигшим в этой жизни большего, чем ты добьешься за 1000 жизней.

Твой комментарий – неуважение к символу Португалии. Я переживаю за «Порту», но не хочу ассоциировать клуб с такими, как ты. Я скромный человек, и неважно, есть у меня зубы, или нет.

С нетерпением жду нашей встречи. Со всей нашей семьей. Посмотрим, есть ли у тебя зубы сказать нам это в лицо», – цитирует сестру Роналду Noticias ao Minuto.

Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»