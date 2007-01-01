Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    «Свинья – это ты. Криштиану достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней». Сестра Роналду – сотруднику «Порту»

    Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на оскорбления сотрудника «Порту» и директора стадиона «Драгау» Фернандо Сауля.

    После выхода «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов он написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду. Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!»

    «Свинья – это ты. Помой рот, прежде чем говорить о человеке, достигшим в этой жизни большего, чем ты добьешься за 1000 жизней.

    Твой комментарий – неуважение к символу Португалии. Я переживаю за «Порту», но не хочу ассоциировать клуб с такими, как ты. Я скромный человек, и неважно, есть у меня зубы, или нет.

    С нетерпением жду нашей встречи. Со всей нашей семьей. Посмотрим, есть ли у тебя зубы сказать нам это в лицо», – цитирует сестру Роналду Noticias ao Minuto.

    Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Noticias ao Minuto

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20367

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Нехило Катя отсыпала Сраулю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14388

      alarm 50 минут назад

      этот фернандо сауль по тонкому льду ходит, говоря про свиней и забывая, что у роналду есть друг хабиб)) лучше бы сказал, что свиньи сидят в тарасофке - никто его за это не осудил бы))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1076

      кто там 57 минут назад

      Пошла жаришка, вы бы на бомбардире срач такой устроили, особенно с одним здешним пользователем, он бы уже выехал в Португалию на разборки)

      А так правду сестрица сказала, ждём что добавит Рон и извинений от этого дода)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      Dos_Santos 1 час назад

      О, срач!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83547
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru