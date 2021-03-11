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  • «Свинья – это ты. Криштиану достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней». Сестра Роналду – сотруднику «Порту»

«Свинья – это ты. Криштиану достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней». Сестра Роналду – сотруднику «Порту»

11 марта 2021, 18:58
16

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ответила на оскорбления сотрудника «Порту» и директора стадиона «Драгау» Фернандо Сауля.

После выхода «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов он написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду. Жду видео от Долорес (мать Роналду – прим. «Бомбардира») и других членов его беззубой семьи!»

«Свинья – это ты. Помой рот, прежде чем говорить о человеке, достигшим в этой жизни большего, чем ты добьешься за 1000 жизней.

Твой комментарий – неуважение к символу Португалии. Я переживаю за «Порту», но не хочу ассоциировать клуб с такими, как ты. Я скромный человек, и неважно, есть у меня зубы, или нет.

С нетерпением жду нашей встречи. Со всей нашей семьей. Посмотрим, есть ли у тебя зубы сказать нам это в лицо», – цитирует сестру Роналду Noticias ao Minuto.

Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду за то, что он натворил на «Драгау»

Источник: Noticias ao Minuto
Лига чемпионов Ювентус Порту Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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Dos_Santos
1615479235
О, срач!
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кто там
1615479660
Пошла жаришка, вы бы на бомбардире срач такой устроили, особенно с одним здешним пользователем, он бы уже выехал в Португалию на разборки) А так правду сестрица сказала, ждём что добавит Рон и извинений от этого дода)
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DOCTOR PENALTY
1615481152
Нехило Катя отсыпала Сраулю!
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"supermax"
1615485989
а чего этот Сауль так взъелся? ...заказал бы себе алярму на ночь, она ему нервишки успокоит
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Валерий2705
1615486278
Одного понять не могу... У Роналду столько бабла, чего он зубы то всей семье не вставит?)
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maygli
1615486659
Молодец сестрёнка.
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general.lizyukov
1615492469
С такой сестрой никакие бодигарды не нужны ))))
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САДЫЧОК
1615494608
Негодяй и Сестра ! 0-3
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Hektor 84
1615525740
Сестра как овчарка! Брата ни когда в обиду не даст.
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_MATRIX_
1615580116
Сейчас Сауль ее пошлет куда подальше, а все ее "страшные" угрозы ему как вопли моськи лающей на слона. P.S. Думаю, у него были на причины так сказать.
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