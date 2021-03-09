Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карасев разобрался. Технический брак не приводит к пенальти, а рикошет – приводит». Судья Николаев – о руке Кузяева

«Карасев разобрался. Технический брак не приводит к пенальти, а рикошет – приводит». Судья Николаев – о руке Кузяева

9 марта 2021, 12:58
9

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).

«Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет – приводит», – цитирует Николаева «Матч ТВ».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Кузяев Далер Николаев Алексей Карасев Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sined1951
1615285093
Пенальти закономерный, спорить не о чем.
Ответить
Лфшт
1615290700
Странно что всё обсуждают 100% пенальти,вместо того что дрочер обосрался на последних минутах. Так пенальти даже в школе не забивают
Ответить
DOCTOR PENALTY
1615294451
В первом случае Карасёв так и не дождался звонка из Питера, пришлось назначить. Позвонили только к 99-й минуте. Но лучший форвард трёхцветных исполнил очень плохо, гораздо хуже, чем на диване. )
Ответить
baden69
1615313010
"Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет – приводит". Судя по этому пункту правил, быть "деревянным" футболистом выгодно, т.к. если мяч попал в руку из-за того, что ты не можешь нормально выполнить технический элемент, то пенальти не будет, а коли случился рикошет, случайность, то это пенальти. Не хочу обсуждать правильность назначения пенальти в данном случае, но нужно уже определиться когда и где ИГРА РУКОЙ должна являться нарушением правил, а где и в каких случаях попадание мяча в руку не является нарушением. По-моему, должно быть так: есть движение рукой в сторону мяча - это игра рукой, мяч летит в створ ворот и попадает в руку - это игра рукой, а рикошеты, отскоки и т.д. - это "продолжить игру".
Ответить
alp
1615355502
Зениту ставят любой пенальти. И если Зенит при такой игре и таком судействе станет чемпионом, то это будет золото в двойне
Ответить
neveldomha
1615367376
Я считаю что во главу решения о назначении пенальти в спорном моменте должно быть изучение последствия попадания мяча в руку. Если мяч летит в створ, либо к игроку соперника, а на пути мяча возникает рука обороняющегося игрока - то однозначно пенка. Все остальное второстепенно. И не важно технический это брак или нелепая случайность.
Ответить
paracetamol
1615368592
А рикошет - не технический брак?
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
1
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
1
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
8
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
2
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
16
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+