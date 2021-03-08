«Карасев разобрался. Технический брак не приводит к пенальти, а рикошет – приводит». Судья Николаев – о руке Кузяева

В первом случае Карасёв так и не дождался звонка из Питера, пришлось назначить. Позвонили только к 99-й минуте. Но лучший форвард трёхцветных исполнил очень плохо, гораздо хуже, чем на диване. )
Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).
«Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет – приводит», – цитирует Николаева «Матч ТВ».
- Решение арбитра в этом эпизоде также поддержал бывший судья Игорь Федотов.
Мяч отскочил в руку Кузяеву, арбитр указал на точку, а Деспот спокойно реализовалКак считаешь, а стоило назначать пенальти? https://t.co/M98dpslYtR pic.twitter.com/NyMCKUVwmh— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021