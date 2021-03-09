«Карасев разобрался. Технический брак не приводит к пенальти, а рикошет – приводит». Судья Николаев – о руке Кузяева

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).

«Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет – приводит», – цитирует Николаева «Матч ТВ».

Решение арбитра в этом эпизоде также поддержал бывший судья Игорь Федотов.