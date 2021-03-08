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    «Карасев разобрался. Технический брак не приводит к пенальти, а рикошет – приводит». Судья Николаев – о руке Кузяева

    Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).

    «Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет – приводит», – цитирует Николаева «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20319

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      В первом случае Карасёв так и не дождался звонка из Питера, пришлось назначить. Позвонили только к 99-й минуте. Но лучший форвард трёхцветных исполнил очень плохо, гораздо хуже, чем на диване. )

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      Рейтинг: +177

      Лфшт 1 час назад

      Странно что всё обсуждают 100% пенальти,вместо того что дрочер обосрался на последних минутах. Так пенальти даже в школе не забивают

      2
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      Рейтинг: +12255

      Garrincha58 > Лфшт 31 минуту назад

      пенальти вообще не было ни в одном ни в другом случае Карась понял что в первом случае обос...ся решил во чтобы то ни стало поставить и в другую сторону а сколько он пропускал фолов так я лично насчитал больше пяти три в сторону Зенита и два в сторону Рубина и жёлтую стопудовую не дал игроку Рубина и это лучший судья в стране который судит в ЛЧ что тогда требовать от других

      0
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      Рейтинг: +3618

      TOMSON 2 часа назад

      Без вопросов. Пенальти значит пенальти, так сказать повод точно был...
      Главное, чтоб и в других матчах это тоже был пенальти, а не что-то вновь придуманное.

      3
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      Рейтинг: +1843

      Евгений Агеев > TOMSON 1 час назад

      Я честно говоря удивился что поставили. Мяч же ему от ноги отлетел. Разве такое можно контролировать. Да и траекторию вроде не сильно поменял.

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      Рейтинг: +3618

      TOMSON > Евгений Агеев 27 минут назад

      Я сам не понял. До этого момента я думал, что разбираюсь в нюансах игры рукой в штрафной. И я думал 100 не пенальти.

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      Рейтинг: +590

      sined1951 2 часа назад

      Пенальти закономерный, спорить не о чем.

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