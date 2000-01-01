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    РПЛ. «Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Грулева с передачи Захаряна

    «Динамо» победило «Тамбов» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

    Победный гол на 38-й минуте забил Вячеслав Грулев. Ему ассистировал Арсен Захарян. На 90-й минуте окончательный счет установил Никола Моро – он реализовал пенальти.

    «Динамо» одержало третью победу в трех официальных матчах в 2021 году и поднялось на четвертое место в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Динамо (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грулев, 38; 2:0 – Моро (с пенальти), 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8981

      alex1951 44 минуты назад

      С Победой милиционеры))))......
      Так держать.
      Следующая игра - игра медальная ,не дурить ,сконцентрироваться! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +2793

      neim > alex1951 42 минуты назад

      Ну да, нужно сконцентрироваться и обыграть Спартак.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8981

      alex1951 > neim 35 минут назад

      Товарищ neim ....
      Спартак - это вам ,не тамбовские волки ,их на кривой козе не обьедешь.. Будем глядеть ,каким Спартак после Краснодара будет себя чувствовать.. Игра,скорей битва будет по взрослому)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2793

      neim > alex1951 26 минут назад

      " ... Будем глядеть ... "
      Будем, будем ...

      0
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      Рейтинг: +202

      Снег 48 минут назад

      Рыжиков пока тянет весь Тамбов. Молодец парень!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2793

      neim > Снег 44 минуты назад

      Пора Рыжикову завязывать с футболом, сколько можно ?
      Надо было ещё в бытность игры в Рубине завершить карьеру хоть на каком-то мажоре.
      А так уйдёт и ни кто не вспомнит потом ...

      0
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      Рейтинг: +16061

      vladimir-7 49 минут назад

      Динамо, болельщиков команды и болельщиков заинтересованных команд
      с победой.

      4
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      Рейтинг: +14288

      derrik2000 55 минут назад

      Смотри-ка, а Тамбов ещё что-то там сопротивлялся! ))

      1
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      Рейтинг: +2793

      neim > derrik2000 48 минут назад

      Да и не слабо так сопротивлялся. Или это Динамо слабо поджимало Тамбов ?

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      Рейтинг: +1693

      Алехсбургер. > derrik2000 41 минуту назад

      Это не Тамбов,а сборище пилигримов..
      Былой Тамбов укатал бы "возрождающуюся команду" в центральный круг.
      Ну,хоть так...

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      Рейтинг: +2793

      neim > Алехсбургер. 37 минут назад

      Увы, но твои слова близки к истине. С такой игрой Динамо в будущем ничего не светит.

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      Рейтинг: +14288

      derrik2000 > neim 18 минут назад

      Беда всех наших команд: не умеют настраиваться на заведомого аутсайдера.
      Кидать сейчас камни в Шварца - несерьёзно.
      Весенний отрезок этого чемпионата, а, главное, новый чемпионат покажут, что хочет немец от игроков Динамо.
      Тем более, по слухам. в руководстве клуба "с пониманием" отнеслись к вопросу об усилении в межсезонье и готовы предоставить соответствующую финансовую поддержку.
      Естественно, что без одобрения Шварца сделки осуществляться не будут.

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