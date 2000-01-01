РПЛ. «Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Грулева с передачи Захаряна

«Динамо» победило «Тамбов» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Победный гол на 38-й минуте забил Вячеслав Грулев. Ему ассистировал Арсен Захарян. На 90-й минуте окончательный счет установил Никола Моро – он реализовал пенальти.

«Динамо» одержало третью победу в трех официальных матчах в 2021 году и поднялось на четвертое место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Динамо (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 38; 2:0 – Моро (с пенальти), 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ