РПЛ. «Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Грулева с передачи Захаряна

С Победой милиционеры))))......
Так держать.
Следующая игра - игра медальная ,не дурить ,сконцентрироваться! Удачи!
«Динамо» победило «Тамбов» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.
Победный гол на 38-й минуте забил Вячеслав Грулев. Ему ассистировал Арсен Захарян. На 90-й минуте окончательный счет установил Никола Моро – он реализовал пенальти.
«Динамо» одержало третью победу в трех официальных матчах в 2021 году и поднялось на четвертое место в РПЛ.
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Динамо (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Грулев, 38; 2:0 – Моро (с пенальти), 90.