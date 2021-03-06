Кержаков: «Знаю, что «Томь» выполнит задачу остаться в ФНЛ»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков после матча ФНЛ против «Текстильщика» (1:1) выразил уверенность, что клуб сохранит прописку в лиге. Сейчас томичи идут в зоне вылета и отстают от спасительной строчки на 11 очков.

– Вы полагаете, «Томь» сможет выполнить задачу остаться в ФНЛ?

– Я не полагаю, я знаю это. Я верю в это. Сейчас делаем все, чтобы задача остаться в ФНЛ была выполнена.