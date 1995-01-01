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    Кержаков: «Знаю, что «Томь» выполнит задачу остаться в ФНЛ»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков после матча ФНЛ против «Текстильщика» (1:1) выразил уверенность, что клуб сохранит прописку в лиге. Сейчас томичи идут в зоне вылета и отстают от спасительной строчки на 11 очков.

    – Вы полагаете, «Томь» сможет выполнить задачу остаться в ФНЛ?

    – Я не полагаю, я знаю это. Я верю в это. Сейчас делаем все, чтобы задача остаться в ФНЛ была выполнена.

    • Кержаков принял «Томь» по ходу сезона.
    • Это его первый тренерский опыт на взрослом уровне.
    • 10 марта «Томь» примет лидера турнира «Крылья Советов».

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    Источник: ютуб-канал «Текстильщика»

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