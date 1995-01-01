«Лестер» – лидер сезона АПЛ по заработанным пенальти

Чаще всех в сезоне АПЛ зарабатывает пенальти «Лестер». Команда Брендана Роджерса пробивала с 11 метров десять раз.

Второе место делят «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» (по восемь заработанных пенальти).