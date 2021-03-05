Слуцкий пригласил на юбилей комиков Усовича и Сабурова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий готовится праздновать 50-летие. Об этом он рассказал в ютуб-шоу «Comment Out» (канал «Чикен Карри»).

Слуцкий пригласил выступить на юбилее комиков Нурлана Сабурова и Ивана Усовича.

Тренер родился 4 мая 1971 года в Волгограде.

Слуцкий 3 раза брал РПЛ с ЦСКА.

«Рубин» сейчас идет в чемпионате 8-м.

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